Cómo elegir el mejor plan de Starlink para disfrutar de internet satelital rápido y sin interrupciones

Contar con una conexión estable a internet se ha convertido en una necesidad tanto en las ciudades como en las zonas rurales. En este contexto, Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, se presenta como una alternativa para los hogares ubicados en sitios donde las redes tradicionales no ofrecen una cobertura adecuada.

Paso fundamental que debe revisar en su hogar si el internet WiFi está muy lento

La compañía cuenta con diferentes planes residenciales diseñados para personas y familias que necesitan conectividad en una casa fija. Aunque todas las opciones incluyen datos ilimitados, existen diferencias en las velocidades de conexión y las características de cada servicio.

¿Cuáles son los planes residenciales de Starlink?

La compañía ofrece tres alternativas para el uso doméstico, con características pensadas para diferentes necesidades de conectividad.

Residencial Max: está dirigido a viviendas grandes y usuarios que necesitan un mayor rendimiento para actividades como jugar en línea, realizar videollamadas o descargar archivos pesados. Ofrece velocidades de descarga típicas de hasta 400 Mb/s o más, velocidades de carga de entre 20 y 40 Mb/s y datos ilimitados.

está dirigido a viviendas grandes y usuarios que necesitan un mayor rendimiento para actividades como jugar en línea, realizar videollamadas o descargar archivos pesados. Ofrece velocidades de descarga típicas de hasta 400 Mb/s o más, velocidades de carga de entre 20 y 40 Mb/s y datos ilimitados. Residencial de 200 Mb/s: es una opción para hogares medianos que utilizan internet para ver películas y series en plataformas digitales, navegar por la web y participar en videollamadas. Cuenta con velocidades de descarga de hasta 200 Mb/s, carga de entre 15 y 35 Mb/s, datos ilimitados y un router Gen 3 con wifi 6.

es una opción para hogares medianos que utilizan internet para ver películas y series en plataformas digitales, navegar por la web y participar en videollamadas. Cuenta con velocidades de descarga de hasta 200 Mb/s, carga de entre 15 y 35 Mb/s, datos ilimitados y un Gen 3 con wifi 6. Residencial de 100 Mb/s: es la alternativa más económica de las tres y está pensada para hogares de una a tres personas con necesidades básicas de conexión. Puede ser suficiente para navegar por internet, consultar redes sociales y disfrutar de películas o series en servicios de streaming.

Imagen de referencia de un celular conectado a Starlink. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿En qué países está disponible el servicio?

Además de comparar las velocidades y los precios de los planes, es conveniente revisar las condiciones relacionadas con los equipos y los beneficios que ofrece la compañía. El acceso a estas ventajas depende de factores como el lugar donde se adquirió el kit de Starlink y el plan residencial contratado.

Imagen de referencia de mujer conectado su celular a Starlink. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

La disponibilidad del servicio también está sujeta a la ubicación. Entre los países y territorios donde se ofrece Starlink se encuentran los siguientes:

Alemania

Australia

Bélgica

Canadá

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Islandia

Italia

Noruega

Nueva Zelanda

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rumanía

Eslovaquia

Eslovenia

Suecia

Suiza

Antes de elegir un plan, lo recomendable es verificar la cobertura y las condiciones vigentes en la dirección de instalación, ya que las opciones disponibles pueden cambiar de un lugar a otro.