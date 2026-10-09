Delcy Rodríguez anuncia acuerdo con SpaceX para permitir la operación de Starlink en Venezuela

Venezuela autorizó formalmente la prestación del servicio de internet satelital Starlink en todo el país, tras aprobar una serie de permisos para la empresa vinculada a SpaceX. El anuncio fue difundido por Miguel Ángel Pérez, ministro de Información de Venezuela, y respaldado por un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI), fechado el 9 de octubre de 2026.

Starlink prepara un nuevo servicio de internet satelital que podría beneficiar a sus usuarios

Starlink recibe autorización para operar en el país

El anuncio señala que el Gobierno venezolano aprobó los permisos necesarios para que SPACEX VZ, S.C.A. pueda prestar el servicio de internet satelital de Starlink en el territorio nacional.

En el mensaje atribuido a Miguel Ángel Pérez se lee: “La presidenta Delcy Rodríguez concreta acuerdo con SpaceX VZ y autoriza la operación formal de Starlink en Venezuela”.

El funcionario también explicó que la decisión se enmarca en las políticas oficiales relacionadas con el acceso a la tecnología y las comunicaciones. Según el texto difundido, la medida busca “democratizar el acceso a la tecnología y garantizar el derecho a la comunicación”.

Los permisos que aprobó el Gobierno venezolano

El comunicado del MIPPCI precisa que la autorización incluye la Habilitación General HGTS-00639 y siete concesiones generales en la banda Ku, otorgadas a SPACEX VZ, S.C.A.

La banda Ku es una parte del espectro de frecuencias utilizada por distintos sistemas de comunicación satelital. Su uso permite transmitir información entre los equipos de los usuarios y los satélites que prestan el servicio.

El acuerdo anunciado por Delcy Rodríguez contempla siete concesiones y un permiso para operar Starlink en el país. Foto: .

Con la aprobación de estos permisos, el Gobierno autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de Starlink en Venezuela. El documento añade que la empresa podrá desarrollar sus operaciones con domicilio y fiscalización en el país, lo que implica que estará sujeta a los mecanismos de supervisión correspondientes.

El Gobierno habla de inclusión digital

El comunicado oficial también expone la postura del Ejecutivo sobre el alcance de la decisión. En el texto se afirma que el Estado venezolano busca “el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de las nuevas tecnologías y la inclusión digital de la población”.

La autorización abre la puerta a la operación formal de Starlink en Venezuela. Sin embargo, los documentos difundidos no precisan una fecha de inicio para la comercialización del servicio, las tarifas que deberán pagar los usuarios ni los planes que estarán disponibles.

Por ahora, el anuncio confirma la aprobación regulatoria para prestar el servicio, pero no aporta detalles sobre las condiciones comerciales de su implementación.