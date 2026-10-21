El error al leer los mapas de huracanes que preocupa a los científicos: podría afectar cómo se protege la población

Los mapas de pronóstico de huracanes ofrecen información para reconocer las zonas amenazadas, pero entenderlos no siempre significa comprender el riesgo. Una investigación de la Universidad Estatal de Florida encontró que mejorar estos gráficos ayuda a localizar algunas áreas bajo alerta, aunque no necesariamente motiva a las personas a tomar medidas de protección.

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El significado del cono sigue generando confusión

Uno de los errores más frecuentes consiste en interpretar el ancho del cono de trayectoria como una señal del tamaño del huracán. En realidad, esta figura representa la incertidumbre sobre el recorrido previsto del centro de la tormenta, no sus dimensiones físicas.

Elizabeth Ray, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Florida y autora principal del estudio, advirtió que esta confusión continúa pese a los cambios en los gráficos. “Durante años, las investigaciones han demostrado que la gente suele confundir un cono más ancho con una tormenta más grande”, explicó.

Además, señaló que esa idea equivocada puede ser difícil de corregir incluso con mapas actualizados.

Los científicos alertan sobre una brecha entre conocer la amenaza de un huracán y prepararse para ella. Foto: NOAA, Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera (CIRA).

El equipo encuestó a residentes de Florida y Georgia para comparar la interpretación de los mapas tradicionales con una versión experimental que incorpora información sobre alertas de huracanes y tormentas tropicales en zonas del interior.

Los resultados mostraron que el gráfico actualizado ayudó a identificar mejor algunas áreas bajo vigilancia, pero no produjo cambios significativos en la percepción del peligro ni en la intención de tomar precauciones. Tampoco mejoró la identificación de las regiones bajo aviso de tormenta.

Más información no siempre significa más prevención

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos incorporó estos cambios en el diseño experimental para mostrar que las amenazas no se limitan a las costas. Las inundaciones, los tornados y los vientos destructivos pueden afectar a comunidades alejadas del mar.

Sin embargo, Patrick Merle, profesor y director de la Escuela de Comunicación de la universidad, aclaró que el problema no está en la calidad de los pronósticos. “La ciencia es excelente”, afirmó.

A su juicio, el desafío consiste en comunicarla de manera que quienes no son especialistas entiendan el riesgo al que están expuestos.

Patrick Merle señaló que el reto está en explicar los pronósticos para que la población comprenda los riesgos. Foto: Captura de pantalla X @TropicalTidbits

Merle también advirtió: “Si las personas consideran creíble la información, pero aun así no la comprenden lo suficientemente bien como para tomar medidas de protección, entonces la comunicación ha sido deficiente”.

Qué recomiendan los investigadores

Ray aconsejó no depender exclusivamente del cono de trayectoria para evaluar una amenaza. “Un solo gráfico solo puede mostrar una parte de la historia”, señaló.

La recomendación es consultar también los pronósticos locales, conocer los posibles efectos de la tormenta en cada zona y revisar las medidas de seguridad indicadas por las autoridades. De esa manera, la información del mapa puede complementarse con datos más concretos para decidir cómo actuar.