Científicos advierten qué podría pasar en el mundo si Yellowstone desatara una supererupción

Una erupción extrema del sistema volcánico de Yellowstone podría alterar el clima, afectar la producción de alimentos y provocar una crisis internacional que se prolongaría durante años. Así lo plantea un escenario hipotético publicado por La Conversación el 22 de septiembre de 2026, elaborado por expertos en desastres y volcanes.

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La hipótesis no significa que el volcán esté próximo a entrar en erupción. Se trata de un ejercicio para examinar cómo respondería la humanidad ante uno de los desastres naturales más extremos posibles.

Las señales que podrían alertar de una erupción

Los científicos describen un escenario en el que los primeros indicios aparecerían semanas o meses antes: una sucesión de pequeños terremotos, cambios en la altura del terreno y alteraciones en los géiseres y los gases que salen de la tierra.

Pequeños terremotos y cambios en los géiseres estarían entre las señales bajo vigilancia. Foto: AI/ScienceDaily

Sin embargo, estas señales no bastarían por sí solas para confirmar una erupción inminente. Yellowstone ha registrado episodios de actividad sísmica y cambios en el terreno sin que terminaran en una catástrofe volcánica.

En el supuesto planteado, la coincidencia de varias señales llevaría a reforzar la vigilancia, establecer zonas de evacuación y desviar vuelos para reducir los riesgos.

Ceniza, destrucción y consecuencias más allá de Estados Unidos

Si la actividad culminara en una supererupción, las columnas de ceniza podrían alcanzar decenas de kilómetros de altura y dispersar partículas a grandes distancias. Cerca del volcán, las corrientes piroclásticas —mezclas de gases calientes, ceniza y rocas que avanzan a gran velocidad— arrasarían el territorio.

La ceniza también podría afectar ciudades alejadas, dañar cultivos, interrumpir carreteras y paralizar redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua y comunicaciones. El impacto sobre la agricultura y el transporte dificultaría el abastecimiento de alimentos en amplias regiones.

¿Podría desaparecer la humanidad?

Los efectos no terminarían cuando disminuyera la actividad volcánica. El dióxido de azufre liberado en la atmósfera podría formar partículas que reflejarían parte de la luz solar y provocarían un enfriamiento temporal del planeta. Los cambios en las cosechas, el comercio y los servicios sanitarios podrían prolongar la crisis durante años.

Las consecuencias de una supererupción podrían afectar el clima, el comercio y los servicios de salud. Foto: Getty Images

Los autores también plantean que la recuperación sería desigual: las comunidades con menos recursos tendrían mayores dificultades para acceder a agua potable, alimentos y atención médica.

Pese a la magnitud del escenario, la conclusión es que una supererupción no acabaría necesariamente con nuestra especie. Como resumen del ejercicio, los expertos sostienen que el planeta podría transformarse profundamente sin que eso significara la desaparición de la humanidad.