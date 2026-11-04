Fuerza Aeroespacial Colombiana vigila objeto espacial que podría caer en Colombia este 4 de noviembre

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) mantiene bajo seguimiento la trayectoria de un telescopio espacial de la NASA que se prepara para reingresar a la atmósfera terrestre este miércoles 4 de noviembre. Se trata del Neil Gehrels Swift, un equipo que lleva 22 años en órbita y tiene una masa aproximada de 1.450 kilogramos.

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A través del Centro de Operaciones Espaciales (SpOC), la institución adelanta labores de monitoreo para analizar la evolución orbital del objeto, calcular su trayectoria y evaluar las posibles zonas en las que podría producirse su reentrada. Estas actividades se desarrollan mediante las capacidades de conocimiento de la situación espacial, conocidas internacionalmente como Space Domain Awareness (SDA).

De acuerdo con la información compartida por la FAC, el seguimiento permite examinar los datos orbitales disponibles y actualizar las estimaciones relacionadas con el momento en que el telescopio podría ingresar a la atmósfera. Este proceso también contempla el análisis de las regiones por las que podría atravesar el objeto durante su descenso.

Según las últimas predicciones de la institución, la reentrada está prevista para este miércoles, en una ventana de tiempo comprendida entre la 1:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Sin embargo, este intervalo corresponde a una estimación y todavía no se ha establecido con exactitud el momento en que ocurrirá el fenómeno.

Uno de los aspectos que mantiene la atención de las autoridades es la ubicación de la franja en la que podría producirse este evento. Debido a la inclinación de la órbita del telescopio, las posibles zonas de reentrada se encuentran entre los 20,6 grados de latitud norte y los 20,6 grados de latitud sur.

Esta región comprende diferentes territorios cercanos a la línea ecuatorial, entre ellos Colombia y otros países de la zona. Por esta razón, el seguimiento de la trayectoria resulta importante para conocer cómo evoluciona el recorrido del equipo espacial.

La NASA estima que la mayor parte de la estructura del Neil Gehrels Swift se desintegrará durante su ingreso a la atmósfera terrestre. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunos de sus componentes no se destruyan completamente durante este proceso y alcancen la superficie del planeta.

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Ante este tipo de acontecimientos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana aseguró que mantiene activas sus capacidades de monitoreo del entorno espacial y continúa analizando la información disponible sobre el objeto.

La institución también destacó que estas labores hacen parte del fortalecimiento de las capacidades nacionales para conocer lo que ocurre en el espacio y proteger los intereses y la seguridad del país.