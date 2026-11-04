Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) dieron a conocer que están fortaleciendo su presencia nacional con la incorporación de La Ceja (Antioquia), Paipa (Boyacá) y Candelaria (Valle del Cauca), tres municipios que se suman a su apuesta por la cooperación institucional, la representación territorial y la construcción de oportunidades para sus comunidades.

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Esta expansión responde a la importancia de consolidar su visión de país en la que las ciudades intermedias tengan mayor protagonismo en las decisiones nacionales.

Según Asointermedias, estos territorios son fundamentales para la generación de empleo, el desarrollo empresarial y la integración regional, pero también enfrentan desafíos en materia de infraestructura, movilidad, sostenibilidad, financiación y fortalecimiento de la gestión pública.

Con la llegada de estos municipios, ampliamos las oportunidades de cooperación entre gobiernos locales y fortalecen una agenda común para visibilizar las necesidades y potencialidades de las ciudades intermedias, promover iniciativas conjuntas y avanzar hacia una mayor participación de los territorios en las decisiones estratégicas del país.

“La llegada de La Ceja, Paipa y Candelaria demuestra que cada vez más territorios reconocen el valor de trabajar unidos. En Asointermedias queremos que las ciudades intermedias tengan voz, capacidad de incidencia y un papel protagónico en el desarrollo de Colombia. Nuestro compromiso es sumar municipios, conectar capacidades y construir soluciones conjuntas frente a los desafíos de los territorios”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias y alcalde de Segovia, Edwin Castañeda. Foto: Suministrada a SEMANA.

Por su parte, los mandatarios destacaron la importancia de esta vinculación para fortalecer sus territorios y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

La alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa, resaltó las posibilidades de avanzar en programas y proyectos que impulsen el desarrollo territorial y social, fortalezcan la gestión pública y generen nuevas oportunidades para la comunidad.

En la misma línea, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, destacó el valor de esta articulación para fortalecer las capacidades del municipio y promover iniciativas en beneficio de sus habitantes.

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Por su parte, el alcalde de Paipa, Germán Camacho, señaló que Asointermedias representa un escenario estratégico para proyectar al municipio en el ámbito nacional, aprovechando su potencial como ciudad intermedia y las oportunidades de conectividad que representa su aeropuerto, con la expectativa de que alcance proyección internacional.

De acuerdo con las cifras institucionales de la Asociación, la agenda territorial representa a cerca de 14 millones de colombianos y equivale al 23,7 % del producto interno bruto (PIB) nacional, una dimensión que refleja la importancia de estos territorios para el desarrollo económico y social del país.

“Actualmente, tenemos procesos de acercamiento y vinculación en curso que esperamos culminen satisfactoriamente, porque cada nuevo territorio fortalece nuestra capacidad de articulación y nuestra voz como ciudades intermedias en el escenario nacional”, agregó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.