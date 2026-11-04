El extraño truco de un hombre para comer gratis en restaurantes; la Policía lo capturó

Un particular caso tiene en alerta a comerciantes de Ibagué, Tolima, luego de que varios establecimientos denunciaran a un hombre que presuntamente estaría utilizando cucarachas para evitar pagar los alimentos que consume en panaderías y restaurantes.

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De acuerdo con información publicada por el medio local El Olfato, el señalado habría repetido esta conducta en diferentes negocios de la ciudad. Su aparente estrategia consistiría en pedir varios productos, consumirlos casi por completo y, antes de terminar, sacar una cucaracha para ponerla en el plato.

De esta manera, el hombre reclamaba por el supuesto hallazgo del insecto y buscaba que los establecimientos no le cobraran los alimentos. Según uno de los comerciantes, la situación no terminaba con la queja, pues el señalado también protagonizaba discusiones frente a otros clientes.

“Fuera de eso hace escándalo para que la gente vea y escuche”, relató uno de los denunciantes, citado por el medio.

Entre los negocios que habrían enfrentado estos episodios se encuentran la panadería Panzarella y un establecimiento de Los Marinillos, ubicado en el sector de Cádiz. Sin embargo, uno de los casos más recientes se habría presentado en una panadería de la calle 42 con carrera Quinta.

El hombre se sacaba al animal del bolsillo para dejarlo encima de los alimentos. Foto: Getty Images

En ese lugar, los trabajadores aseguraron que reconocieron al hombre mientras presuntamente intentaba repetir la maniobra, que ya había hecho anteriores veces. Por esa razón, decidieron confrontarlo y solicitar la presencia de las autoridades.

“Lo cogimos infraganti, le hicimos el reclamo, llamamos a la Policía”, manifestó uno de los comerciantes.

Los afectados también señalaron que cuentan con grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos, en las que presuntamente se observaría al hombre en diferentes momentos y utilizando distintas gorras.

En los videos mostrados, se vería al hombre comer normalmente, hasta ya casi terminar los alimentos. Sin embargo, en los últimos momento el sospechoso se detendría para sacar una cucaracha de su bolsillo y ponerla en el plato donde estaba comiendo.

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Ante lo ocurrido, los comerciantes hicieron un llamado a otros negocios de alimentos para que estén atentos a situaciones similares y revisen sus sistemas de vigilancia en caso de detectar alguna irregularidad.

Por ahora, las denuncias corresponden a los testimonios de los establecimientos afectados y se espera que las autoridades adelanten las verificaciones necesarias para esclarecer los hechos. Asimismo, el hombre quedo en manos de la Policía Nacional, ente que esta realizando las verificaciones.