Policías atendieron un parto dentro de un taxi en plena calle de Bogotá: quedó en video

Un caso inesperado se dio en Bogotá, específicamente en la localidad de Suba, donde agentes de la Policía tuvieron que atender a una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto en un taxi en el sector de El Rincón.

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De acuerdo con el informe oficial, los uniformados se habrían percatado de la situación cuando realizaban sus labores de patrullaje y fueron alertados por la radio sobre el hecho, momento en el que se movilizaron rápidamente hasta el sitio.

En el lugar, la comunidad también alertó a los funcionarios sobre el hecho y los dirigió hasta el sitio. Al parecer, se trataría de una mujer que ejercería como recicladora y se encontraba haciendo su trabajo en el área cuando entró en labor de parto.

Posteriormente, los agentes brindaron atención a la madre, con el fin de que tanto ella como su bebé estuvieran en buenas condiciones y se les garantizara el bienestar adecuado. Así, el nacimiento del pequeño se habría dado al interior del vehículo.

Tras los hechos, con el fin de cuidar la integridad de los implicados, las personas fueron trasladadas al Hospital de Suba, lugar en el que ambas recibieron la atención médica correspondiente por parte de los especialistas.

Según el reporte, al momento de llegar al centro de salud, la mujer se encontraba consciente y el bebé no presentaba ningún tipo de problema de salud.

“Quiero agradecerle a la Policía Nacional por haberme ayudado en mi caso, que tuve a mi bebecito en un taxi. A la patrullera Jessica que me atendió. Ahorita me encuentro bien acá en el Hospital de Suba, todo está bien gracias a ellos. Muchas gracias”, afirmó la madre del pequeño.

Asimismo, los uniformados que atendieron el caso, Jessica Castro y Emanuel Hernández, resaltaron la ayuda brindada por la comunidad durante el hecho. Además, recalcaron la felicidad que sintieron al recibir al niño y la satisfacción que hubo después de verificar que la mujer y el bebé se encontraban en buen estado.

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“Este hecho destaca la vocación de servicio, la solidaridad y la capacidad de reacción de los policías, quienes, más allá de sus labores de seguridad, están preparados para atender situaciones de emergencia y actuar oportunamente cuando la vida está en riesgo”, se asegura en el reporte oficial.

Por su parte, la Policía Nacional afirmó que este tipo de casos dan muestra del compromiso que tiene la entidad con la ciudadanía y su responsabilidad ante la protección de la vida, la atención a la comunidad y el bienestar de las personas.