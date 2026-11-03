Enjambre sísmico: la razón por la que podría estar temblando tanto en Colombia

Con el sismo de magnitud 5,6 presentado durante la mañana de este 3 de noviembre, con epicentro en Chaparral, Tolima, se han vuelto a encender las alarmas en el territorio y se ha puesto otra vez sobre la mesa el término de enjambre sísmico.

Gobernadora del Tolima y alcalde Carlos Fernando Galán entregan un primer balance sobre el sismo

Durante los últimos meses, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado múltiples eventos sísmicos en este municipio, llegando a identificar hasta siete fenómenos de este tipo en un lapso de dos horas.

Por esta situación, el SGC ha llevado a cabo varios estudios con el fin de analizar los sucesos ocurridos en este sector. De acuerdo con la entidad, un enjambre sísmico consistiría en una serie de eventos telúricos de diferentes magnitudes que responden a un temblor principal, por lo que no se consideran réplicas.

Sin embargo, a pesar de lo sucedido, hasta el momento no se había presentado un temblor tan fuerte como el ocurrido el día de hoy en Chaparral. Igualmente, la entidad recordó que este municipio hace parte de los territorios que quedaron afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Chaparral, Tolima, registró daños estructurales tras el sismo de magnitud 5,6. Foto: Fotos redes sociales- API

Por su parte, el alcalde del lugar, Helver González Mora, en diálogo con SEMANA, entregó un balance de lo sucedido, en el que aseguró que dos mujeres se vieron afectadas por la caída de un muro. Posteriormente, especialistas revisaron a las dos afectadas y determinaron que no presentaban lesiones de gravedad.

El mandatario también afirmó que los habitantes del territorio se encuentran preocupados debido a los constantes movimientos telúricos que se presentan en el sector.

Por otro lado, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, declaró que en el territorio se van a activar los diferentes protocolos de atención y prevención tras la emergencia. Además, confirmó que dio la orden para que las clases se desarrollen de manera virtual.

“Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad”, dijo la mandataria.

Videos del fuerte temblor que sacudió esta madrugada a Colombia: sismo de este martes 3 de noviembre de 2026

El sismo ocurrido el día de hoy podría corresponder a un nuevo hecho relacionado con el enjambre sísmico que se vive en ese lugar. Sin embargo, las autoridades siguen estudiando el fenómeno.

Hasta el momento, el SGC ha confirmado que este movimiento telúrico se registró a una profundidad aproximada de 19 kilómetros. Además, se recalcó que se sintió en diferentes zonas del país, como Bogotá, y se han identificado cinco réplicas hasta las 7:49 de la mañana de este 3 de noviembre.