El ataque terrorista en el departamento de Tolima, en el municipio de Planadas, donde murieron cuatro personas, entre ellas un bebé de brazos, reveló la delicada situación de orden público en algunas regiones del país por cuenta de las disidencias de las Farc y el ELN.

Ejército en Planadas. Tolima Foto: Brigada VI

En medio de las acciones de la fuerza pública para combatir a los grupos criminales que están generando terror en las regiones, fuentes militares indicaron que detrás de las acciones violentas en el Tolima estarían alias Amazonas, cabecilla principal del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Este sujeto, señalan las fuentes militares, lleva nueve años en actividades criminales con Mordisco, y es el encargado de narcotráfico, minería ilegal, extorsión, entre otros. Este sujeto además tendría poder criminal en la región de Ataco, Rioblanco, y Chaparral.

Otro de los hombres que entró en el radar de las autoridades militares es alias Iván, quien sería el tercer cabecilla de la facción Jerónimo Galeano, de Mordisco.

Su accionar criminal tiene incidencia en Huila, Tolima, y Cauca. A él, las autoridades militares le atribuyen acciones terroristas contra la fuerza pública y un ataque terrorista en Planadas en agosto del 2025.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: API

Es de anotar que tras la acción terrorista en Planadas durante el fin de semana, el gobierno ordenó una intervención especial. “Los responsables de este hecho atroz serían integrantes de la estructura ‘Gerónimo Galeano’, disidencia al mando de alias ‘Yamaha’ y con accionar criminal de alias ‘Amazonas’”, dijo el Ministerio de Defensa.

El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: Redes sociales

Agregó la cartera encargada de la seguridad del país que: “El ataque se produjo mediante lanzamiento de explosivos (cilindros) desde una volqueta acondicionada con rampas al ingreso del casco urbano, impactando inmediaciones de la pista de aterrizaje del Batallón de Operaciones Terrestres No. 18 del Ejército Nacional, el barrio Simón Bolívar y el hospital municipal”.