Galapa, Atlántico, en la lista de los 100 municipios mejor administrados de Colombia

El Departamento Administrativo de la Función Pública publicó recientemente la edición 2025 del Índice de Desempeño Institucional, IDI, que evalúa la gestión y el desempeño de las entidades públicas en Colombia, entre ellas las alcaldías municipales. Los resultados se presentan en una escala de 1 a 100, en la que 100 corresponde al puntaje máximo posible.

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Con base en esa evaluación, analizan los datos de los 100 municipios con mejor desempeño, de acuerdo con Función Pública, en un listado que incluye a 22 municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Municipio de Galapa, área metropolitana de Barranquilla. Foto: A.P.I

El MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) es el marco de referencia en Colombia regulado por el Decreto 1499 de 2017 que articula, simplifica y unifica la gestión administrativa y el control interno en las entidades públicas, incluyendo a las alcaldías y gobernaciones.

Su propósito principal es que las administraciones municipales organicen sus procesos para generar valor público, resolver los problemas de los ciudadanos y actuar con integridad y transparencia.

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Fabián Bonett, alcalde de Galapa, Atlántico, se pronunció al respecto, destacando la calificación del 95.3 %, por encima de la capital Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia. Asimismo, aseguró que, gracias al compromiso de su administración, han logrado avanzar en diferentes frentes de trabajo, logrando la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública y gestión de resultados que se mide en esta evaluación a los entes territoriales y entidades públicas.

Fabián Bonett, alcalde de Galapa, Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Le hemos apostado a la organización institucional, a la transparencia de la información, a un gobierno digital, como también a la evaluación integral de los procesos institucionales, generando la eficiencia; este es el resultado del trabajo conjunto de mi gobierno”, indicó Bonnet.