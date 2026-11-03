Barranquilla alcanza en octubre su cifra más baja de homicidios en todo 2026: “Gracias Presidente”

Barranquilla cerró octubre con un resultado destacado en materia de seguridad. De acuerdo con el balance presentado por el alcalde Alejandro Char, el mes registró la menor cantidad de homicidios en lo que va de 2026, con una reducción significativa frente a los meses anteriores.

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A través de su cuenta de X, el mandatario informó que los casos disminuyeron un 57 % en comparación con agosto, un 62 % frente a julio y un 11 % respecto a septiembre. Según las cifras entregadas por la Administración distrital, la ciudad pasó de registrar 66 homicidios en julio a 25 durante octubre.

El resultado fue presentado por Char como un avance en las estrategias implementadas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en la capital del Atlántico.

Pero los homicidios no fueron el único indicador que mostró una reducción. El alcalde también destacó que los casos de extorsión disminuyeron un 48 % frente a octubre de 2025, uno de los delitos que más preocupa a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

Reporte de tasa de homicidios del 2026 en Barranquilla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Alejandro Char / API

Capturas y operativos contra las estructuras criminales

Como parte de las acciones adelantadas durante octubre, la Administración distrital destacó los resultados de la Operación Blindaje 360. Según el balance oficial, los procedimientos dejaron más de 400 capturas y alrededor de 55 allanamientos.

Estas intervenciones hacen parte de la estrategia para afectar a las estructuras criminales que operan en Barranquilla y sus alrededores.

Char agradeció al presidente Abelardo De La Espriella por el respaldo brindado a la ciudad y señaló que el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía y la Fuerza Pública continuará con nuevos operativos.

“Gracias Presidente por su respaldo a Barranquilla. No vamos a bajar la guardia. ¡Seguimos firmes!”, señaló.

El mandatario aseguró que las autoridades no bajarán la guardia y mantendrán las acciones para combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los barranquilleros.

Con estos resultados, octubre se convirtió en un mes destacado para el balance de seguridad de Barranquilla. La Administración distrital aseguró que continuará reforzando las estrategias y los operativos para mantener la reducción de los delitos en la ciudad.