Tras ola de violencia, Policía intensifica operativos en Soledad, Atlántico: esto encontraron

En Soledad, Atlántico, los hechos de violencia siguen incrementando con el pasar de los días y en medio de esta ola de hechos delicuenciales, la Policía Metropolitana lanzó una redada para tranquilizar a la población que sigue exigiendo mayores controles.

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Desde la institución policial dieron a conocer que con las diferentes especialiades han desplegado controles en varios puntos con el fin de poder contener los homicidios, extorsiones, atracos que están a la orden del día.

Poliçía de Barranquilla busca frenar hechos criminales en la población. Foto: Suministrado a SEMANA.

Según la Policía Metropolitana, durante los dos últimos días han logrado la captura de 15 personas, la incautación de 11 armas de fuego, 39 cartuchos, 4 teléfonos celulares, panfletos alusivos al grupo delincuencial Los Pepes, un vehículo y una motocicleta.

“Los resultados son producto de intervenciones focalizadas, que incluyen registros a personas, solicitud de antecedentes, verificación de vehículos y controles a establecimientos comerciales”, explicaron.

Asimismo, indicaron que en estas actividades participan unidades del GAULA, Investigación Criminal, Inteligencia, Grupo de Operaciones Especiales, Grupo Élite y demás capacidades operativas y preventivas.

Al respecto, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la contundencia de las acciones desplegadas:

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades para enfrentar el delito, anticiparnos a las amenazas y fortalecer la seguridad en Soledad. Estos resultados reflejan el trabajo coordinado de nuestros hombres y mujeres policías, que mantienen una ofensiva permanente para proteger a la ciudadanía. No bajamos la guardia y continuaremos desarrollando intervenciones estratégicas en los municipios del área metropolitana”, indicó el oficial.

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Operativos de la Policía de Barranquilla tras ola de violencia en Soledad, Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

El coronel Sastoque indicó que trabajan con el fin de poder evitar que se registren más hechos delincuenciales.

“La Policía Nacional mantendrá estas acciones en Soledad, Malambo y los demás municipios del área metropolitana de Barranquilla, con el objetivo de prevenir hechos delictivos, afectar las capacidades criminales y preservar la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos”, agregó.

La Policía invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen 317 896 5523. Se garantiza absoluta reserva.