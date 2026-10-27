Ataque a bala en Soledad, Atlántico: un menor de edad muerto y tres personas más heridas

Los ataques criminales no cesan en el municipio de Soledad, Atlántico, área metropolitana de Barranquilla. Durante la noche de este lunes 26 de octubre, se registró una nueva incursión de sicarios que dejó a un joven 14 años de edad muerto y a tres personas más gravemente heridas, entre ellas, un mayor de edad y dos menores más.

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Según los testigos del caso, las víctimas se encontraban dialogando en una calle del barrio Villa Katanga, cuando de repente aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta y el parrillero hombre sacó un arma y los atacó indiscriminadamente.

Las autoridades investigan lo ocurrido. Foto: Colprensa / Getty Images

Los lesionados fueron auxiliados y trasladados hasta centros asistenciales cercanos donde se debaten entre la vida y la muerte por la gravedad de las lesiones que sufrieron con los proyectiles.

Un equipo de la Policía Metropolitana de Barranquilla junto con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación avanza en las pesquisas del caso con el fin de poder identificar a los responsables de este caso que generó pánico entre la ciudadanía.

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Asimismo, se conoció que este atentado criminal estaría relacionado con una disputa entre pandillas de esta zona del municipio de Soledad, pues el domingo 25 de octubre se habría desatado una violenta riña entre dos de estos grupos, lo que habría terminado con este hecho.

Los investigadores judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder establecer cómo fueron los hechos y qué ruta utilizaron para llegar y luego escapar. El cuerpo sin vida del menor de edad fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para sus respectiva necropsia.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido. Foto: Semana

Cualquier información que la ciudadanía tenga en su poder se la pueden comunicar a la Policía Metropolitana por medio de su línea de emergencia 123 que funciona las 24 horas del día.