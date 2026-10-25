Especiales Editoriales
Salud mental, el activo para el desarrollo
25 de octubre de 2026 a las 10:50 a. m.
La Fundación I+D, liderada por el expresidente Iván Duque y su esposa, María Juliana Ruiz, lideraron el Global Development Forum, enfocado en su tercera edición en la trascendental discusión alrededor de la salud mental. Estos son los ejes fundamentales de este debate.
“Hay una epidemia de soledad”, Iván Duque Márquez
El expresidente explica en SEMANA las graves cifras de afectaciones en salud mental en el mundo, propone qué deben hacer los gobiernos y reflexiona sobre las nuevas generaciones.