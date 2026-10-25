Salud mental, el activo para el desarrollo

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Para agregar o quitar tarjetas, // agregar o quitar objetos de este arreglo. El orden aquí es // el orden en pantalla. // url: enlace al que va al hacer clic // titulo: título de la tarjeta // chapo: descripción corta (se recorta según LIMITE_CHAPO) // imagen: URL de la foto // ============================================================ var ARTICULOS = [ { url: "https://www.semana.com/politica/articulo/invertir-es-la-mejor-manera-de-prevenir-expresidentes-duque-y-aznar-y-el-embajador-roudie-hablan-de-politicas-de-salud-mental/202634/", titulo: "“Invertir es la mejor manera de prevenir”: expresidentes Duque y Aznar y el embajador Roudié hablan de políticas de salud mental", chapo: "Una de las estrategias que se debería adelantar, según los expertos, es destinar mayores recursos, especialmente para los jóvenes.", imagen: "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/salud_mental/articulos/img3.jpg" }, { url: "https://www.semana.com/nacion/articulo/nassir-ghaemi-psiquiatra-de-harvard-presenta-el-preocupante-estado-de-la-salud-mental-en-el-mundo-en-humanamente/202645/", titulo: "Nassir Ghaemi, psiquiatra de Harvard, presenta el preocupante estado de la salud mental en el mundo en HumanaMENTE", chapo: "Desde la Universidad EAN, el psiquiatra de la Universidad de Harvard advirtió que la ansiedad y la depresión afectan al “10 a 20 % de la población en general en el mundo”.", imagen: "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/salud_mental/articulos/img4.jpg" }, { url: "https://www.semana.com/salud/articulo/sandra-cortesi-experta-de-harvard-hablo-con-semana-sobre-salud-mental-no-hemos-visto-ni-el-5-de-los-riesgos-de-la-ia/202638/", titulo: "Sandra Cortesi, experta de Harvard, habló con SEMANA sobre salud mental: “No hemos visto ni el 5% de los riesgos de la IA”", chapo: "En entrevista con SEMANA, explica por qué se necesitan plataformas mejor diseñadas, regulación basada en evidencia y una conversación que involucre a gobiernos, empresas y sociedad.", imagen: "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/salud_mental/articulos/img5.jpg" } ]; // Texto del badge junto al ícono var BADGE_TEXTO = "Salud mental"; // Límite de caracteres del chapo. Si lo supera, se corta en la // última palabra completa y se agrega "..." var LIMITE_CHAPO = 180; function recortarChapo(texto) { texto = (texto || '').trim(); if (texto.length <= LIMITE_CHAPO) return texto; var corte = texto.slice(0, LIMITE_CHAPO); var ultimoEspacio = corte.lastIndexOf(' '); if (ultimoEspacio > LIMITE_CHAPO * 0.6) { corte = corte.slice(0, ultimoEspacio); } corte = corte.replace(/[\s,.;:\-–—]+$/, ''); return corte + '...'; } // Ícono: brain (Lucide) var badgeSVG = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">' + '<path d="M12 18V5"/>' + '<path d="M15 13a4.17 4.17 0 01-3-4 4.17 4.17 0 01-3 4"/>' + '<path d="M17.707 6.294A3 3 0 1012 5a3 3 0 10-5.707 1.294"/>' + '<path d="M17.996 5.125a4 4 0 012.526 5.77"/>' + '<path d="M18 18a4 4 0 002-7.465"/>' + '<path d="M19.967 17.482a4 4 0 11-7.967.517 4 4 0 11-7.967-.517"/>' + '<path d="M6 18a4 4 0 01-2-7.465"/>' + '<path d="M6.004 5.125a4 4 0 00-2.526 5.77"/>' + '</svg>'; var arrowSVG = '<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">' + '<path d="M5 12h14M13 6l6 6-6 6"></path>' + '</svg>'; // Dominio base: las URL que empiezan con "/" se completan con este dominio var BASE_URL = "https://www.semana.com"; function normalizarURL(url) { if (!url) return ''; url = url.trim(); if (url.charAt(0) === '/') return BASE_URL + url; // Corrige dobles barras después del dominio (ej: www.semana.com//ruta) url = url.replace(/^(https?:\/\/)?([^\/]+)\/+/, function(m, proto, domain) { return (proto || '') + domain + '/'; }); // Agrega protocolo si falta if (!/^https?:\/\//i.test(url)) { url = 'https://' + url; } return url; } function crearTarjeta(articulo) { var a = document.createElement('a'); a.className = 'card'; a.href = normalizarURL(articulo.url); a.target = '_blank'; a.rel = 'noopener noreferrer'; var imagen = (articulo.imagen || '').replace(/'/g, '%27'); a.innerHTML = '<div class="card__image" style="background-image: url(\'' + imagen + '\')"></div>' + '<div class="card__content">' + '<div class="card__badge">' + '<div class="card__badge-icon">' + badgeSVG + '</div>' + '<span class="card__badge-text">' + BADGE_TEXTO + '</span>' + '</div>' + '<div class="card__badge-line"></div>' + '<h2 class="card__title">' + articulo.titulo + '</h2>' + '<p class="card__description">' + recortarChapo(articulo.chapo) + '</p>' + '<span class="card__button">Leer artículo ' + arrowSVG + '</span>' + '</div>'; return a; } function pintarArticulos(articulos) { var contenedor = document.getElementById('contenedor'); contenedor.innerHTML = ''; var validos = (articulos || []).filter(function(a) { return a.url && a.url.trim() !== ''; }); if (validos.length === 0) { contenedor.innerHTML = '<p class="estado">No hay artículos disponibles.</p>'; return; } // El número de tarjetas refleja el número de objetos del arreglo ARTICULOS validos.forEach(function(articulo) { contenedor.appendChild(crearTarjeta(articulo)); }); } pintarArticulos(ARTICULOS); </script> </div> <script> (function () { var root = document.getElementById('embed-root'); // Ajusta la altura del iframe que contiene este documento (srcdoc, mismo origen) function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + 'px'; } } catch (e) {} try { window.parent.postMessage({ type: 'EMBED_HEIGHT', height: h }, '*'); } catch (e) {} } window.addEventListener('load', sendHeight); window.addEventListener('resize', sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener('load', sendHeight, { once: true }); } }); if (document.fonts && document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function () {}); } })(); </script> </body> </html> '>