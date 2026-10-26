Investigan presuntas irregularidades en proyecto de vivienda del Fondo Adaptación en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió este lunes, 26 de octubre, una investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez, en su condición de supervisor del proyecto de vivienda del Fondo Adaptación que buscaba beneficiar a los afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en el departamento de La Guajira, por su presunta omisión continuada en el control y vigilancia de ese bilateral.

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De acuerdo con el ente de control, el convenio habría sido suscrito el 30 de enero de 2013 con la Caja de Compensación Familiar de la Guajira (ComfaGuajira) por más de 23.600 millones de pesos y venció el 5 de noviembre de 2019 presuntamente con viviendas sin entregar, por lo cual el Fondo de Adaptación demandó para que un juez declare oficialmente el incumplimiento del contratista y este pague por los daños.

Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

De acuerdo con el dictamen pericial rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, “el contrato continúa sin cumplirse en términos de cantidad y oportunidad, con al menos 771 viviendas de las 5.090 pactadas sin soporte de entrega, circunstancia que se ha prolongado bajo su supervisión sin que conste gestión eficaz tendiente a superarla”.

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En consecuencia, la actuación disciplinaria busca determinar las gestiones adelantadas por González Rodríguez durante su periodo, así como el estado actual de la señalada acción judicial, con el fin de establecer el grado de responsabilidad que pudiera corresponderle.

Las pesquisas continúan y se espera que la Procuraduría General entregue más detalles al respecto de estas viviendas que, al parecer, no han sido entregadas.