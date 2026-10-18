Ejército neutraliza atentado terrorista del ELN contra la vía férrea de El Cerrejón en La Guajira

En una operación conjunta orientada a salvaguardar la infraestructura estratégica del país, tropas de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército localizaron y neutralizaron un dispositivo explosivo improvisado en el departamento de La Guajira. El hallazgo se produjo en la vereda Garrapatero, ubicada en jurisdicción del municipio de Maicao.

Ejército incauta explosivos, armas y municiones tras combates contra la Segunda Marquetalia en Vichada

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, las investigaciones preliminares apuntan a que el artefacto explosivo pertenecía a integrantes del Frente 6 de Diciembre del ELN. Según la institución, el objetivo era atentar contra la línea férrea de El Cerrejón, un activo minero e industrial clave para la economía de la región y del país.

La institución destacó que este resultado operacional evitó daños graves a la red de transporte de carbón y permitió neutralizar de forma segura una amenaza contra la infraestructura estratégica en La Guajira.

La acción se suma a las operaciones que el Ejército mantiene de forma sostenida en el norte del territorio nacional en el marco de su campaña #ContraElEln. Tras la desactivación, las patrullas aseguraron el perímetro de la vereda para descartar la presencia de otros elementos peligrosos y restablecer la tranquilidad de los habitantes locales.

Este resultado se suma al obtenido en las últimas horas en la zona rural del municipio de La Primavera, Vichada, donde integrantes de la Vigésima Octava Brigada del Ejército Nacional entraron en confrontación con presuntos integrantes de la subestructura 53 Édison Romaña, de la Segunda Marquetalia, que delinque en esta zona del país.

Como resultado de esta acción, se incautó un fusil, una escopeta, 326 cartuchos, seis proveedores, material de intendencia, explosivos, celulares y cuadernos con información que será objeto de análisis por parte de la inteligencia militar.

Los explosivos hallados fueron destruidos de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EOD, mediante protocolos especializados que permitieron neutralizar la amenaza sin generar afectaciones a la comunidad ni al entorno, señaló la institución en un comunicado.