Ejército

La Asociación Nacional Acción Social del Ejército llega a los centros comerciales del suroccidente colombiano

Estará en tres departamentos.

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Redacción Semana
12 de octubre de 2026 a las 7:26 p. m.
Campaña Kbito de la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia (ANASE) llega al Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Campaña Kbito de la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia (ANASE) llega al Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Foto: Redes sociales

Un grupo de voluntarias de la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia (ANASE), capítulo Popayán, recorrerá durante este último trimestre centros comerciales del suroccidente del Colombia.

Esta estrategia, que busca fortalecer su presencia en esta zona, estará en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La iniciativa, informó el Ejército, busca acercar a más personas a la labor que desarrolla la asociación y visibilizar los programas y proyectos que se ejecutan en pro del soldado y su familia.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán conocer algunos de los productos como KBITO, balones y otros artículos, cuya difusión contribuye a fortalecer las acciones y proyectos que ANASE desarrolla.

Además, los cinco pilares fundamentales que adelanta la Asociación: Salud, educación, bienestar, recreación y deporte.