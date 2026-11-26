En medio de la ola de ataques terroristas y de delicuencia común que vive el país, hay una voz que muchos extrañan: la de Germán Vargas Lleras. El exvicepresidente falleció en mayo de este año por cuenta de una enfermedad, pero sus lecciones aún permanecen.

Gustavo Petro no rechaza el secuestro en Cartagena ni reconoce el éxito del rescate, pero sí envía ácido trino. Esto dijo

En estos días, muchos han compartido un video en el que Vargas advierte lo que le vendría a la persona que ganara la presidencia después del gobierno del Pacto Histórico.

“El señor Petro, el 8 de agosto, con esas estructuras reforzadas en alianza con las bandas criminales, lo primero que va a hacer será pretender tumbar a quien asuma la presidencia. Y desde el 8 de agosto veremos repetirnos la dosis, paralizar al país”, dijo.

El exvicepresidente aseguró que “como también el próximo presidente va a tener que notificarles el 7 de agosto que si acaban esas mesas de diálogo y emprender una ofensiva al señor Petro hay que decirle el 7 de agosto que si quiere seguir con su revolución se hará responsable de la guerra civil que tendremos que librar”.