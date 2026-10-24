Enrique Vargas Lleras espera que Petro sea extraditado a Estados Unidos porque “tuvimos a un delincuente en la Casa de Nariño”

SEMANA: Muchas cosas han ocurrido desde que ustedes anunciaron una acción penal en contra de Gustavo Petro. ¿Qué opina de los últimos acontecimientos y de las declaraciones que confirman la existencia del denominado pacto de Valledupar?

ENRIQUE VARGAS LLERAS: Yo se lo dije. El Gobierno de Petro se dedicó a los pactos. Arrancó con el de La Picota, los tarimazos de Medellín y, por supuesto, terminamos en el de Valledupar, que era un verdadero entrampamiento contra Germán Vargas, contra Abelardo De La Espriella y contra el expresidente Uribe. Esas tres personas resultaban demasiado incómodas para el Gobierno de Petro y para lo que podía ocurrir, en octubre y noviembre de 2025, con el devenir de la política en Colombia. Petro sabía que su única tabla de salvación era hacer ese montaje, ese entrampamiento contra esas tres personas. Y, curiosamente, fueron los propios testigos quienes se negaron a comprar ese pacto: Mancuso y el resto de exparamilitares que no quisieron aceptar ese paquete de Petro.

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SEMANA: Lo grave es que, si este pacto se hubiera llevado a cabo, tal vez el presidente no sería Abelardo De La Espriella. Germán Vargas Lleras, quien desafortunadamente falleció, habría quedado con su imagen afectada y el expresidente Uribe también habría terminado desprestigiado…

E.V.: Petro no tiene ningún tipo de recato y la gente que lo rodeaba tampoco tenía escrúpulos ni ética. Lo que hemos descubierto es que no había un presidente, sino un delincuente en la Casa de Nariño. De acuerdo con lo que hemos venido escuchando, convirtieron la Casa de Nariño en un prostíbulo, en algo completamente distinto de lo que debería ser la sede del Gobierno nacional. Mire los 48 contratos de prestación de servicios para mujeres sin justificación alguna, así como hay afirmaciones de altos funcionarios relacionadas con el consumo permanente de drogas y alcohol. ¿Qué puede esperar uno de Petro frente a la opinión pública? Nada. Petro es un delincuente. Por eso aspiro a que, con el retiro de las visas que se ha venido dando, también haya consecuencias con la oficina Ofac. Yo he pedido al Gobierno nacional, mediante comunicaciones enviadas desde la semana pasada, que se inicie el proceso de retiro de la nacionalidad colombiana a Manuel Grau y a Xavier Vendrell, los dos españoles a quienes se les otorgó la nacionalidad por adopción y que, según mis denuncias, eran los grandes directores de los negocios de la señora Verónica Alcocer. Igualmente, le solicité a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, mediante carta del 13 de octubre, una investigación inmediata contra la señora Alcocer y las 32 personas mencionadas en las denuncias publicadas por SEMANA, relacionadas con Eva Ferrer.

SEMANA: ¿Qué más ha solicitado?

E.V.: Solicité investigar posibles conductas de testaferrato, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, para que se proceda a una investigación formal. También envié una comunicación a la Ofac para solicitar la inclusión de las personas mencionadas en esas denuncias, excluyendo a Verónica Alcocer porque ya forma parte de esa lista.

SEMANA: Y una denuncia en la Comisión de Acusación…

E.V.: Sí, contra Petro por dos delitos: soborno y concierto para delinquir. Esperamos que la Comisión de Acusaciones proceda con las investigaciones correspondientes. También vemos con muy buenos ojos que la justicia estadounidense haya comenzado a recaudar pruebas y llamar testigos. Esperamos que pronto llegue una solicitud de extradición contra Petro y que finalmente pueda acompañar a su amigo Nicolás Maduro en una cárcel de Florida, en Estados Unidos.

ENRIQUE VARGAS LLERAS BOGOTÁ, 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA: ¿Cree que Estados Unidos va a solicitar en extradición a Gustavo Petro?

E.V.: Espero que sí. Con estos nuevos hechos, con estas nuevas pruebas y con todo lo que está saliendo a la luz pública, esperamos también que el Gobierno de Estados Unidos avance en las investigaciones asociadas a la compra de los aviones en Suecia. Allí se han conocido situaciones relacionadas con la presencia de la señora Verónica Alcocer durante las negociaciones. Como digo yo, no porque le gustaran los suecos, sino porque le gustaban más los euros que los suecos. Allá permaneció hasta que terminaron las negociaciones. Vamos a ver en qué termina ese tema, pero tengo conocimiento de que Estados Unidos también está investigando estos hechos.

SEMANA: El 23 y el 24 de octubre de 2025 se estaba adelantando este denominado pacto de Valledupar. ¿Cómo se encontraba su hermano Germán Vargas Lleras en ese momento?

E.V.: Él estaba muy delicado. Mientras Germán Vargas se debatía entre la vida y la muerte en una clínica, en una UCI, estas personas estaban montando un entrampamiento para vincularlo con negociaciones relacionadas con el paramilitarismo, en las cuales Germán nunca participó ni tuvo nada que ver. En octubre del año pasado, Germán atravesaba un momento muy difícil en clínicas de Colombia y Estados Unidos, sometido a un tratamiento espantoso, tratando de salir adelante.

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SEMANA: Mientras su hermano luchaba por su vida, estas personas, según las denuncias conocidas, estaban adelantando ese pacto…

E.V.: Esa gente no tiene ningún tipo de consideración, de ninguna naturaleza. Es de lo peor. El país todavía no ha logrado entender qué clase de personas eran. Mientras Germán se debatía entre la vida y la muerte en una UCI, estas personas estaban montando ese entrampamiento.

SEMANA: ¿Cuándo se enteró usted de la existencia del denominado pacto de Valledupar?

E.V.: En los últimos días, en las últimas horas, cuando comenzaron a entregar esa información. Yo nunca he tenido ningún contacto con ese Gobierno, salvo a través de las demandas y denuncias que he presentado. Usted recordará que Petro comenzó su confrontación con Germán a través de mí. Yo se lo dije una vez: hombre, yo no soy un actor político. Sea valiente, enfréntese con su par político, que es Germán. Yo no hago política, no soy un operador político. Soy un ciudadano, un padre de familia, y usted me está poniendo en un grave riesgo personal. Cuando Petro salió a decir que yo había ocultado facturas y estados financieros de la Nueva EPS, me estaba poniendo prácticamente una lápida encima porque es una entidad que presta servicios a 12 millones de usuarios. Todo ese montaje, en mi opinión, lo hizo para golpear indirectamente a Germán Vargas y desacreditarlo. Por eso inicié desde entonces las acciones legales correspondientes.

ENRIQUE VARGAS LLERAS BOGOTÁ, 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Incluso habló de la condición de salud de su hermano…

E.V.: Petro desahució públicamente a Germán. ¿Recuerda cuando salió a decir que no tenía nada que contestarle a un moribundo? Eso fue miserable. No tuvo ninguna consideración humana con Germán cuando atravesaba circunstancias tan difíciles. Es muy miserable lo que el país ha venido conociendo. Por eso presentamos la denuncia contra Petro y la próxima semana estaremos haciendo lo correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.

SEMANA: ¿Qué le pide a la Fiscalía?

E.V.: Espero que la fiscal general actúe, que le dé la cara al país, que no dilate más estas circunstancias y que reciba los testimonios y adopte las decisiones que en derecho correspondan frente a todos los implicados. También hago un llamado al Congreso de la República y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que no dilaten las investigaciones y procedan con la acusación formal, de manera que, conforme a la Constitución, el Senado pueda adelantar el juzgamiento. Paralelamente, espero que la justicia estadounidense avance y que eventualmente se pueda proceder con la extradición de Petro. Eso es a lo único que le temen. Con Petro nos va a pasar lo mismo que con los narcotraficantes, que a lo único que le tenían miedo era a la extradición.

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SEMANA: Se ha planteado un debate sobre a quién creerle, si a Angie Rodríguez o a Gustavo Petro. En ese orden de ideas, ¿usted le cree a Angie Rodríguez?

E.V.: Sí le creo, pero déjeme decirle una cosa: no la exonero. Ella también está participando en el soborno. Ella también está comprometida, desde mi punto de vista, en el asunto del soborno a testigos. Que hoy esté haciendo la delación, que esté contándole al país lo que hicieron, no la exonera del comportamiento que tuvo. Y considero que las declaraciones de Mancuso y las demás declaraciones son absolutamente verídicas. Vamos a ver en qué termina todo esto.

SEMANA: En el plano personal, ¿le duele saber que mientras su hermano estaba hospitalizado, luchando por su vida, se estuvieran adelantando estas actuaciones en su contra?

E.V.: Sí, me duele enormemente, me duele enormemente. Mi hermano fue una persona que vivió para el país, que vivió para el servicio público. Fue una persona que actuó de la forma más limpia y transparente como concejal, parlamentario, vicepresidente y ministro. Su vida estuvo dedicada al servicio público. Germán fue un hombre limpio, transparente, que nunca estuvo envuelto en ningún escándalo de esta naturaleza. Y que estas personas hayan tratado de montar todo un teatro para manchar su nombre es algo que me duele profundamente. Esas personas no tienen perdón de Dios. Son unos miserables, unos sátrapas. Esto no es admisible. Por eso la familia, mi sobrina Clemencia, mi hermano José Antonio y yo, que somos los que quedamos, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias.