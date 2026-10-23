Presidente Abelardo De La Espriella aclara qué pasa con las donaciones de los empresarios de Colombia

En medio de una rendición de cuentas preliminar que el presidente Abelardo De La Espriella le hizo al país este viernes desde Cali, destacó la explicación sobre el dinero que los grandes empresarios del país anunciaron que donarían tras el terremoto.

Abelardo De La Espriella anuncia donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel por 150.000 millones de pesos para la reconstrucción en Cali

Desde la oposición se ha cuestionado que la primera dama, Ana Lucía Pineda, hable de 54.000 millones de pesos en el Fondo Milagro, luego de que los empresarios del país anunciaran donaciones cuantiosamente superiores, tras la tragedia.

La familia Gilinski anunció una donación de 150.000 millones de pesos; la Santo Domingo y David Vélez, 100.000 millones de pesos; entre otros. Algunos vinculaban estas cifras en el conocido Fondo Milagro; sin embargo, el presidente destacó que el uno no tiene relación con el otro.

“Esos recursos de los empresarios, que son más de un billón, no entran al fondo porque nosotros no podemos mezclar la plata pública con la plata privada”, explicó.

Empresarios de Colombia con Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia de la República

De La Espriella explicó que los empresarios son los administradores de sus donaciones y es a través de sus fundaciones que se están ejecutando las obras que están donando. A pesar de esto, el Gobierno nacional les hace a esos recursos.

“Prácticamente damos el recibido porque lo que hacemos es pasar cuánto dinero hay, cuántas soluciones se van a presentar y nosotros hacemos el seguimiento y los desarrollos, pero ellos son los que manejan el propio dinero a través de sus fundaciones”, detalló el presidente.

Desde el minuto cinco del siguiente discurso, el presidente hace dicha aclaración:

“Entonces, una cosa son los recursos del fondo, que son recursos públicos, y otra cosa son las donaciones que hicieron los empresarios”, insistió el gobernante.

También destacó los resultados de las donaciones privadas: “En cuanto a la ejecución de las soluciones que se van a presentar de vivienda, a las escuelas, a los hospitales, pero los empresarios se metieron la mano al bolsillo y están ejecutando y se están viendo los resultados”.

Sobre el Fondo Milagro, el presidente explicó que desde el 7 de octubre empezó a operar, aun cuando la dimensión del fondo implicaría en términos normales que se coloque a disposición en seis u ocho meses.

Presidente, Abelardo De La Espriella, aclaró la realidad del Fondo Milagro. Foto: Screenshot 'x'

“En otras palabras, el fondo ya está listo, tiene recursos y ya tiene una hoja de ruta para empezar a ejecutar, como efectivamente ya se está haciendo. A ese esfuerzo del Estado, queridos amigos, se ha sumado una movilización privada sin precedentes en la historia de Colombia”, dijo el mandatario.

De La Espriella reveló que en noviembre este fondo recibirá 826.000 millones adicionales por parte del Ministerio de Vivienda y tendrán como propósito reconstruir los hogares de los damnificados.