Diego Torres Castro habla sobre los retos de la movilidad eléctrica en Colombia: “La electrificación progresiva de las flotas”

Diego Alcides Torres Castro tiene experiencia en finanzas, dirección empresarial y transporte, y ha participado en procesos relacionados con la incorporación de tecnologías eléctricas al transporte público en Colombia.

Bogotá “está marcando un hito” en movilidad eléctrica con nuevos buses duales: analiza experto

Contador público de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en Finanzas de la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y un MBA de la Universidad de Strathclyde, en Reino Unido, Torres Castro también trabajó en el área de riesgos del banco BNP Paribas, en Madrid.

“Mi formación me ha permitido combinar los conocimientos financieros, administrativos y estratégicos con una visión internacional de los negocios”, señaló en entrevista con SEMANA.

Uno de los capítulos de su trayectoria está relacionado con la incorporación de buses eléctricos al transporte público de Bogotá. Como miembro principal de la junta directiva de una empresa operadora del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), participó en decisiones relacionadas con la modernización de las flotas.

“En 2020 promovimos la llegada de una flota piloto de 13 buses eléctricos a Bogotá. En ese momento era importante evaluar la viabilidad técnica, financiera y operativa de esta tecnología en Colombia”, explicó.

Buses eléctricos que ya ruedan por las calles de Bogotá. Foto: cortesia BYD

Su trabajo también incluyó acercamientos con fabricantes internacionales. Torres Castro visitó plantas de producción de BYD en China, por invitación de la compañía, y viajó a Brasil para conocer otras tipologías de vehículos y modelos de operación.

“Estas experiencias permitieron conocer directamente los procesos de fabricación y las tecnologías utilizadas en los sistemas de transporte eléctrico, así como evaluar diferentes alternativas para el sector”, afirmó.

Su experiencia también se extiende al transporte de carga, actividad en la que acumula más de diez años. Hace parte de la junta directiva de Coordinadora Comercial de Cargas, empresa vinculada a Fedetranscarga, y participó en el acercamiento del fabricante BYD a un congreso del gremio realizado en Barranquilla.

“La transición energética también llegará progresivamente al transporte de mercancías”, sostuvo.

Torres Castro también participa en el sector del transporte intermunicipal de pasajeros y es miembro de la junta directiva del Instituto Tecnológico del Transporte.

Sobre el futuro de la movilidad, considera que existen tres elementos centrales: “innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y viabilidad financiera”.

A su juicio, la electrificación progresiva de las flotas, la integración de los diferentes sistemas de transporte y la incorporación de tecnologías inteligentes marcarán parte de los cambios que enfrentará el sector en los próximos años.