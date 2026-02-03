Ranking: Estas son las empresas que más invierten en educación en Colombia

Aunque la educación es un derecho y gran parte de este servicio en Colombia es provisto por el sector público, las carencias aún son enormes, en especial en la ruralidad. Por ese motivo, el sector privado ha puesto en la educación una de sus metas de responsabilidad social y cada vez son más las empresas que deciden invertir allí parte de sus ganancias.

La Fundación Empresarios por la Educación, junto con la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE Colombia) y la Fundación Andi, realizaron una medición del aporte que hacen empresas, cajas de compensación y organizaciones de la sociedad civil al fortalecimiento de la calidad educativa, el acceso y la permanencia escolar en Colombia.

En total, identificaron 154 organizaciones que, en conjunto, movilizaron más de 1,2 billones de pesos de recursos privados destinados a inversión social educativa entre 2021 y 2024.

Entre las entidades privadas, Comfama (Caja de Compensación Familiar de Antioquia) lideró la movilización de recursos, con 143.000 millones de pesos, consolidándose como el principal actor en este frente. Los recursos se canalizaron a través de distintos programas de formación y acceso a la educación. Entre ellos se encuentra la ‘Beca Órbita 50′, orientada a afiliados interesados en cursar técnicas laborales, diplomados y cursos de cualificación. A esto se suma ‘Disruptores Lab’, una iniciativa de formación gratuita dirigida a jóvenes entre 15 y 20 años que cursan los grados noveno a once, con énfasis en mentorías, talleres y experiencias en emprendimiento, industrias creativas y nuevas tecnologías.

Comfama ocupó el primer lugar en inversión privada en educación. Foto: Cortesía Comfama

El segundo lugar es para la ONG Save the Children, que movilizó 140.000 millones de recursos propios para educación en el país. Gran parte de ese dinero provino de la cooperación internacional. El tercer lugar es para Alianza Educativa, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la gestión y operación de 12 colegios públicos en concesión. Esta alianza, conformada por la Universidad de los Andes, el Colegio Los Nogales, el Colegio San Carlos y el Gimnasio La Montaña de Bogotá, movilizó 128.000 millones de pesos.

El cuarto puesto es para Ecopetrol, la mayor empresa del país, la cual apalancó 125.000 millones de pesos en más de 99 iniciativas de educación. El Top 5 lo cierra la Fundación Santo Domingo, con un total de 78.000 millones de pesos.

Los puestos 6 al 10 son ocupados en su orden por la Fundación United Way Colombia, la Fundación Pies Descalzos (que es la de Shakira), Colsubsidio, la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Empresas Públicas de Medellín.

Entre las empresas privadas, se destaca TQ (Tecnoquímicas), que invirtió recursos propios por 56.000 millones de pesos entre 2021-2024 y se ubicó en el puesto 13 de la general. Sus programas educativos están destinados a sus colaboradores, familias y comunidades, y cubren desde la educación inicial, básica y media, hasta la universidad. “La educación es la herramienta más eficaz que tiene cualquier sociedad para eliminar la pobreza y las desigualdades. Es factor decisivo para el emprendimiento, la innovación y la competitividad del país”, aseguró en 2021, al recibir la Orden al Mérito Empresarial de la Andi, el presidente de TQ, Francisco José Barberi.

Al ser una herramienta de ascenso social, la educación se convierte en un sector clave para la inversión privada. Foto: Getty Images

Según Empresarios por la Educación, la inversión privada en educación se ha concentrado en aprendizajes fundamentales, formación transversal y en el fortalecimiento sectorial e institucional, con foco en la población rural y en condición de pobreza en primaria, secundaria y media. Los departamentos con mayor número de iniciativas son Atlántico, Antioquia, Santander, Bolívar, Cundinamarca y Valle del Cauca, mientras que aquellos con menor presencia son Huila, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.