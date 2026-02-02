Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

En el Valle del Cauca avanza el mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa en 30 municipios, convirtiéndose en una de las inversiones más significativas del departamento en este sector durante el último año.

El contrato 1.210.17.12-5845, ejecutado por el Consorcio IE Valle 2025, contempla la intervención de 61 sedes educativas, una cifra relevante frente al déficit histórico de infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales.

De acuerdo con la información oficial revisada y contrastada, 45 sedes intervenidas se encuentran en áreas rurales y 16 en zonas urbanas, una distribución que responde a los mayores rezagos estructurales del sistema educativo departamental.

Se espera un impacto positivo en el departamento. Foto: 123RF

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Las obras incluyen la adecuación de aulas, cubiertas, unidades sanitarias, comedores escolares, redes hidrosanitarias y espacios complementarios, intervenciones que apuntan a mejorar condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad en los entornos escolares.

Uno de los aspectos críticos en contratos de esta magnitud es el seguimiento a la ejecución. En este caso, la Secretaría de Educación del Valle reporta avances de obra y la aplicación de procesos de interventoría para garantizar el cumplimiento técnico, financiero y de cronograma.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Señala la Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación Valle del Cauca que “el valor de este tipo de proyectos no está únicamente en la cifra de inversión, sino en la calidad de las obras y su sostenibilidad en el tiempo, un criterio que empieza a marcar la diferencia en la ejecución”.

Y es que, más allá de la infraestructura, el proyecto también genera impacto económico. “Las cifras oficiales indican la creación de 458 empleos directos y 1.374 empleos indirectos, además de una población beneficiada que supera los 748.825 vallecaucanos”, sostuvo Yohanna Castañeda.

Para la administración departamental, esta inversión se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la educación pública: “Invertir en infraestructura educativa es una decisión estratégica para cerrar brechas y mejorar la calidad educativa en todos los municipios del Valle del Cauca”.