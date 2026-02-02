Regionales

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Buscan que estos espacios estén en buenas condiciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 3:43 p. m.
Esta inversión se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la educación pública.
Esta inversión se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la educación pública. Foto: 123rf

En el Valle del Cauca avanza el mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa en 30 municipios, convirtiéndose en una de las inversiones más significativas del departamento en este sector durante el último año.

El contrato 1.210.17.12-5845, ejecutado por el Consorcio IE Valle 2025, contempla la intervención de 61 sedes educativas, una cifra relevante frente al déficit histórico de infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales.

De acuerdo con la información oficial revisada y contrastada, 45 sedes intervenidas se encuentran en áreas rurales y 16 en zonas urbanas, una distribución que responde a los mayores rezagos estructurales del sistema educativo departamental.

blurred of group of students in Thailand wear school uniforms standing in line for school activities in morning, Education Concept methods contemporary educational comprises formal systems in Asia.
Se espera un impacto positivo en el departamento. Foto: 123RF
Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Las obras incluyen la adecuación de aulas, cubiertas, unidades sanitarias, comedores escolares, redes hidrosanitarias y espacios complementarios, intervenciones que apuntan a mejorar condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad en los entornos escolares.

Cali

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Cali

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Cali

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

Salud

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Cali

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cali

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Nación

Gobierno autorizó la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos: ¿qué pasó con el recurso para frenar el proceso?

Uno de los aspectos críticos en contratos de esta magnitud es el seguimiento a la ejecución. En este caso, la Secretaría de Educación del Valle reporta avances de obra y la aplicación de procesos de interventoría para garantizar el cumplimiento técnico, financiero y de cronograma.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Señala la Subsecretaría Administrativa y Financiera de Educación Valle del Cauca que “el valor de este tipo de proyectos no está únicamente en la cifra de inversión, sino en la calidad de las obras y su sostenibilidad en el tiempo, un criterio que empieza a marcar la diferencia en la ejecución”.

Y es que, más allá de la infraestructura, el proyecto también genera impacto económico. “Las cifras oficiales indican la creación de 458 empleos directos y 1.374 empleos indirectos, además de una población beneficiada que supera los 748.825 vallecaucanos”, sostuvo Yohanna Castañeda.

Para la administración departamental, esta inversión se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la educación pública: “Invertir en infraestructura educativa es una decisión estratégica para cerrar brechas y mejorar la calidad educativa en todos los municipios del Valle del Cauca”.

Más de Cali

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Los hechos de sicariato se han presentado en restaurantes de lujo y sectores privilegiados de Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja al descubierto que se trataría de ajustes de cuentas de oficinas de narcotráfico y criminales.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Vías cerradas en ambos sentidos en Yumbo por inconformidad con tarifas del transporte

Primera protesta en Colombia este año por alza en el pasaje: habitantes de esta ciudad bloquearon las calles

Cambio de taches en varios puntos de la ciudad. Carrera primera con 44.

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

Accidente en la vía Panamericana y algunas de las víctimas.

Identifican a personas que murieron en trágico accidente en la vía Panamericana: ya hay hipótesis de lo que pasó

Noticias Destacadas