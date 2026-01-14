Educación

Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior

Datos oficiales y académicos muestran que, pese al creciente interés por estudiar fuera del país, pocos jóvenes logran ingresar a instituciones extranjeras, lo que ha impulsado ajustes curriculares en algunos colegios.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:29 p. m.
Estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas
Estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas Foto: Suministrada / API

Con el inicio de 2026, miles de estudiantes colombianos proyectan su formación académica fuera del país en busca de nuevas oportunidades. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, hasta septiembre de 2025 más de 90.000 jóvenes salieron del territorio nacional con el objetivo de realizar estudios en el extranjero. No obstante, datos de la Unesco y del Ministerio de Educación Nacional indican que menos del 3 % de quienes se postulan logra ingresar a programas de educación superior fuera de Colombia.

Estudie maestría o doctorado en China: Icetex anunció buenas becas para 2026

La baja tasa de admisión se explica, en parte, por la alta competitividad de las universidades internacionales. En el caso de instituciones consideradas de élite, los índices de aceptación pueden ser inferiores al 10 %, debido a procesos de selección exigentes y a requisitos académicos específicos. A este panorama se suma la brecha en el dominio de una segunda lengua, factor que limita el acceso de numerosos estudiantes colombianos a la educación superior en el exterior.

Ante este contexto, algunas instituciones educativas del país han comenzado a desarrollar currículos orientados a la internacionalización. El Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas, reportó que en la promoción 2024-2025, el 30 % de sus estudiantes aplicó a universidades extranjeras y que el 65 % de ellas obtuvo becas internacionales.

Cerca de 900 estudiantes al año son beneficiados con el programa educativo de la Fundación Manuelita.
Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior. (Imagen de referencia) Foto: 123 Rf

Según su rectora, Gabriela Casanova Rangel, una formación con enfoque internacional ha sido determinante para estos resultados. La institución ha implementado el ‘Bachillerato Internacional’, el fortalecimiento del bilingüismo, el ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ (ABP) y programas propios como ‘InnGenius’, ‘College Counseling’ y ‘SHINE’. Gracias a este enfoque, estudiantes han sido admitidas en universidades de Canadá, Europa, Reino Unido y Estados Unidos.

Educación

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Educación

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Educación

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

Educación

Matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá: así puede asegurar el cupo

Educación

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Educación

Cierran sus puertas: estos son los prestigiosos colegios de Colombia que ya no funcionarán en 2026

Educación

Nutresa entregó más de 100 becas para que jóvenes colombianos puedan acceder a la educación superior

Macroeconomía

El subsidio escolar que pocos reclaman: así puede solicitar ayuda para el transporte

Macroeconomía

IPC en Colombia 2026: lista de productos que le afectarán su bolsillo con la inflación

Educación

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

“El ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ es una metodología reconocida a nivel internacional, ya que permite a niños y jóvenes desarrollar pensamiento crítico, capacidades de investigación, autonomía y una visión global, al aprender a partir de situaciones reales”, explica Casanova.

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

La rectora señala que la exposición temprana a contextos internacionales durante el bachillerato contribuye a preparar a las estudiantes para los procesos de admisión y para la toma de decisiones sobre su futuro académico. Cada año, las alumnas participan en encuentros con representantes de universidades extranjeras, modelos de Naciones Unidas, intercambios académicos e inmersiones internacionales, como parte de esa preparación.

Más de Educación

Estudiantes del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas

Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Colegios públicos. Imagen de referencia

Inicio de clases, recesos y fin de año: el calendario escolar 2026 explicado

Colegio

Matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá: así puede asegurar el cupo

El decreto ya estaría listo.

Así puede acceder a los créditos educativos del ICETEX en 2026

Dos años sin escuela en Alsacia.

Cierran sus puertas: estos son los prestigiosos colegios de Colombia que ya no funcionarán en 2026

La mayoría de egresados logra vincularse al mundo laboral en menos de un año, y más del 25 % alcanza remuneraciones superiores a tres millones y medio de pesos.

Nutresa entregó más de 100 becas para que jóvenes colombianos puedan acceder a la educación superior

Fotos de la semana 20 septiembre

Así puede aplicar a las becas que el Icetex y el Gobierno de Hungría ofrecen para pregrado, maestría y doctorado

Estudiantes colegio distrital

Pilas: este es el calendario académico 2026 para los colegios oficiales de Bogotá

Noticias Destacadas