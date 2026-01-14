Educación internacional: solo una minoría de estudiantes colombianos accede a universidades en el exterior

Con el inicio de 2026, miles de estudiantes colombianos proyectan su formación académica fuera del país en busca de nuevas oportunidades. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, hasta septiembre de 2025 más de 90.000 jóvenes salieron del territorio nacional con el objetivo de realizar estudios en el extranjero. No obstante, datos de la Unesco y del Ministerio de Educación Nacional indican que menos del 3 % de quienes se postulan logra ingresar a programas de educación superior fuera de Colombia.

La baja tasa de admisión se explica, en parte, por la alta competitividad de las universidades internacionales. En el caso de instituciones consideradas de élite, los índices de aceptación pueden ser inferiores al 10 %, debido a procesos de selección exigentes y a requisitos académicos específicos. A este panorama se suma la brecha en el dominio de una segunda lengua, factor que limita el acceso de numerosos estudiantes colombianos a la educación superior en el exterior.

Ante este contexto, algunas instituciones educativas del país han comenzado a desarrollar currículos orientados a la internacionalización. El Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas, reportó que en la promoción 2024-2025, el 30 % de sus estudiantes aplicó a universidades extranjeras y que el 65 % de ellas obtuvo becas internacionales.

Según su rectora, Gabriela Casanova Rangel, una formación con enfoque internacional ha sido determinante para estos resultados. La institución ha implementado el ‘Bachillerato Internacional’, el fortalecimiento del bilingüismo, el ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ (ABP) y programas propios como ‘InnGenius’, ‘College Counseling’ y ‘SHINE’. Gracias a este enfoque, estudiantes han sido admitidas en universidades de Canadá, Europa, Reino Unido y Estados Unidos.

“El ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ es una metodología reconocida a nivel internacional, ya que permite a niños y jóvenes desarrollar pensamiento crítico, capacidades de investigación, autonomía y una visión global, al aprender a partir de situaciones reales”, explica Casanova.

La rectora señala que la exposición temprana a contextos internacionales durante el bachillerato contribuye a preparar a las estudiantes para los procesos de admisión y para la toma de decisiones sobre su futuro académico. Cada año, las alumnas participan en encuentros con representantes de universidades extranjeras, modelos de Naciones Unidas, intercambios académicos e inmersiones internacionales, como parte de esa preparación.