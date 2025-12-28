Uno de los sueños de millones de colombianos es adquirir nuevos conocimientos y titularse afuera del país, debido a que esto representa una buena ventaja para su hoja de vida y también para su perfil. En el marco de ese proceso, distintas instituciones lanzan propuestas de becas y cursos que pueden tomar fuera del país.

Recientemente se conoció que el Icetex, en cooperación con el Gobierno de la República Popular China, anunció la apertura de las convocatorias de becas para estudios de maestría y doctorado en diferentes áreas del conocimiento. Estas becas son dirigidas a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación académica y su proyección internacional.

Son becas para maestría y para doctorado. Las becas de maestría están orientadas a profesionales universitarios menores de 35 años, con un promedio mínimo de pregrado de 3,8 sobre 5,0, experiencia profesional preferiblemente relacionada con el área de estudio y certificación de idioma en inglés (IELTS o TOEFL) o mandarín (HSK 3). Estos programas durarán de dos a tres años y arrancan en septiembre del 2026.

De otro lado, las becas de doctorado están dirigidas para profesionales colombianos que tengan menos de 40 años y con título de maestría. Deberán tener un promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0 y experiencia profesional en el área de investigación.

Deben tener un dominio de inglés (nivel C1) o mandarín (HSK 4), de acuerdo con lo exigido por la institución académica. Es importante tener en cuenta que la duración de los programas es de tres a cuatro años, también con inicio en septiembre de 2026.

“Ambas convocatorias cubren matrícula, alojamiento en residencia universitaria o subsidio de vivienda, seguro médico integral y un estipendio mensual para sostenimiento. El proceso de postulación debe realizarse de manera obligatoria en dos plataformas: la del Consejo de Becas de China (CSC) y la del Icetex, cumpliendo con los requisitos documentales y de traducción establecidos”, indica el Icetex.

¿Cómo postularse?

El Icetex precisa que las personas interesadas podrán postularse hasta las 5:00 p. m. del 16 de enero de 2026 (hora Colombia). La preselección estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la selección final será realizada por el Gobierno de China.

Si desea más información sobre las maestrías haga clic aquí. Si desea más información sobre los doctorados haga clic aquí.

