ICETEX

Condonación millonaria del Icetex tras jornada clave para deudores

Bogotá y cuatro departamentos concentraron la mayoría de los acuerdos que permitirán la condonación de intereses vencidos y moratorios.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 5:49 p. m.
La estrategia permitió a miles de jóvenes ponerse al día con sus créditos educativos.
La estrategia permitió a miles de jóvenes ponerse al día con sus créditos educativos.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) cerró el año con un balance que impacta directamente a miles de jóvenes endeudados por educación superior.

Tras la última Jornada de Soluciones de 2025, la entidad anunció que condonará intereses corrientes vencidos y moratorios por un valor cercano a los $37.626 millones, beneficio que cobijará a 22.424 personas que lograron ponerse al día con sus obligaciones financieras.

La jornada se desarrolló entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre, periodo en el que los beneficiarios accedieron a distintas alternativas de pago diseñadas para facilitar la normalización de sus créditos. El alivio no implicó la eliminación del capital adeudado, pero sí la reducción significativa de la carga financiera asociada a intereses acumulados, uno de los principales factores que dificulta el cumplimiento de las obligaciones.

Frente a un sistema financiero que ofrece créditos de corto plazo y percibe a los estudiantes como clientes de alto riesgo, la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) decidió asumir el reto de innovar en acceso y re
Tras acuerdos de pago alcanzados en noviembre y diciembre, el ICETEX anunció alivios financieros para más de 22.400 beneficiarios de crédito educativo. Foto: UNAB

De acuerdo con el balance oficial, los acuerdos alcanzados se distribuyeron en varias modalidades. 8.842 personas optaron por la normalización de su cartera, 6.276 refinanciaron sus créditos, 6.556 realizaron abonos parciales, 875 accedieron a interrupciones del pago, 753 cancelaron la totalidad de la deuda mediante extinción y 500 refinanciaron créditos con mora inferior a 90 días. La diversidad de opciones permitió atender perfiles distintos de deudores, según su nivel de atraso y capacidad de pago.

Educación

Pruebas Icfes cambiaron para siempre, estas son las nuevas reglas para los estudiantes del país

Educación

Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

Educación

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Educación

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Educación

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Educación

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

Educación

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

Educación

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

Macroeconomía

Icetex anuncia nueva convocatoria 2026-1: ojo con los requisitos para pedir crédito educativo

Opinión

No entendemos y no ilusionamos

Caso Juliana Guerrero: el Icetex le otorgó un crédito por $11 millones, pero no fue a la universidad; hay nuevas irregularidades

Para el ICETEX, estas jornadas cumplen una doble función: aliviar la situación financiera de los usuarios y mejorar la recuperación de cartera de la entidad. Así lo expresó su presidente, Álvaro Urquijo Gómez, quien señaló que “las Jornadas de Soluciones son espacios propicios para que mancomunadamente se logren los acuerdos de pago, los beneficiarios se pongan al día y el ICETEX, haciendo un importante esfuerzo económico, condone hasta el 100 % de intereses moratorios”.

El informe también revela que la mayoría de los acuerdos corresponde a personas que ya finalizaron sus estudios. El 76,9 % de las negociaciones (18.101 casos) se concentra en beneficiarios que se encuentran en etapa de amortización, mientras que el 23,1 % restante corresponde a jóvenes que aún están estudiando y pagan una parte de su crédito durante la carrera. Esta diferencia refleja que las mayores dificultades de pago suelen aparecer una vez termina la etapa académica y comienzan las obligaciones laborales.

El futuro del Icetex debe ser prioridad en la campaña presidencial: María Victoria Angulo, exministra de Educación

En términos territoriales, Bogotá, Atlántico, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca lideraron el número de acuerdos alcanzados, al concentrar 12.463 de los convenios suscritos durante la jornada. El dato muestra una mayor demanda de alivios financieros en regiones con alta concentración de estudiantes y egresados que accedieron a crédito educativo.

El ICETEX mantiene abiertos sus canales de atención para usuarios que no participaron en la jornada.
El ICETEX mantiene abiertos sus canales de atención para usuarios que no participaron en la jornada. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ponerse al día con el ICETEX no solo implica la condonación de intereses vencidos. La entidad destacó que los beneficiarios también acceden a reportes positivos ante las centrales de riesgo, ahorro en el valor total de la deuda y la posibilidad de solicitar nuevas financiaciones en el futuro.

Un derecho en deuda: ¿podrá el financiamiento educativo responder a las necesidades de las familias?

Aunque la jornada ya concluyó, el ICETEX reiteró que mantiene abiertos sus canales de atención para quienes no lograron participar y presentan mora en sus créditos. La entidad invita a estos usuarios a contactar sus líneas telefónicas y plataformas digitales para explorar alternativas como normalización, refinanciación o pago total de la obligación, contempladas en su reglamento de recuperación de cartera.

Mas de Educación

La situación parece haber mejorado, pero aún hay incertidumbre en torno a los giros.

Condonación millonaria del Icetex tras jornada clave para deudores

Pruebas Saber 11- Cortesía ICFES

Pruebas Icfes cambiaron para siempre, estas son las nuevas reglas para los estudiantes del país

Colegio

Prestigioso colegio de Bogotá cierra sus puertas después de 46 años: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento”

Padre, sermonear, hijo, en, dormitorio

Colegios no pueden negarle el cupo a un estudiante por esta razón; las leyes lo amparan

Jardín infantil de clases

Primeros años de vida: cómo la estimulación temprana impacta el aprendizaje y la adaptación emocional

Orgullo colombiano: Dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026. Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent – sede Montería en Córdoba, y Jairo Rafael Castro Acosta

Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Con la llegada de la IA, se prevé que algunas profesiones puedan desaparecer.

Las carreras que serán oro puro en 2026: estos son los perfiles que buscan las empresas

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

IBM y Biz Nation ofrecen formación gratuita en habilidades tecnológicas para Colombia y EE. UU.

María Corina Machado y Ana Corina Sosa, su hija, en Oslo (Noruega), tras el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la dirigente política venezolana

Las razones por las cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

La Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país.

Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

Noticias Destacadas