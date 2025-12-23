Condonación millonaria del Icetex tras jornada clave para deudores

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) cerró el año con un balance que impacta directamente a miles de jóvenes endeudados por educación superior.

Tras la última Jornada de Soluciones de 2025, la entidad anunció que condonará intereses corrientes vencidos y moratorios por un valor cercano a los $37.626 millones, beneficio que cobijará a 22.424 personas que lograron ponerse al día con sus obligaciones financieras.

La jornada se desarrolló entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre, periodo en el que los beneficiarios accedieron a distintas alternativas de pago diseñadas para facilitar la normalización de sus créditos. El alivio no implicó la eliminación del capital adeudado, pero sí la reducción significativa de la carga financiera asociada a intereses acumulados, uno de los principales factores que dificulta el cumplimiento de las obligaciones.

Tras acuerdos de pago alcanzados en noviembre y diciembre, el ICETEX anunció alivios financieros para más de 22.400 beneficiarios de crédito educativo. Foto: UNAB

De acuerdo con el balance oficial, los acuerdos alcanzados se distribuyeron en varias modalidades. 8.842 personas optaron por la normalización de su cartera, 6.276 refinanciaron sus créditos, 6.556 realizaron abonos parciales, 875 accedieron a interrupciones del pago, 753 cancelaron la totalidad de la deuda mediante extinción y 500 refinanciaron créditos con mora inferior a 90 días. La diversidad de opciones permitió atender perfiles distintos de deudores, según su nivel de atraso y capacidad de pago.

Para el ICETEX, estas jornadas cumplen una doble función: aliviar la situación financiera de los usuarios y mejorar la recuperación de cartera de la entidad. Así lo expresó su presidente, Álvaro Urquijo Gómez, quien señaló que “las Jornadas de Soluciones son espacios propicios para que mancomunadamente se logren los acuerdos de pago, los beneficiarios se pongan al día y el ICETEX, haciendo un importante esfuerzo económico, condone hasta el 100 % de intereses moratorios”.

El informe también revela que la mayoría de los acuerdos corresponde a personas que ya finalizaron sus estudios. El 76,9 % de las negociaciones (18.101 casos) se concentra en beneficiarios que se encuentran en etapa de amortización, mientras que el 23,1 % restante corresponde a jóvenes que aún están estudiando y pagan una parte de su crédito durante la carrera. Esta diferencia refleja que las mayores dificultades de pago suelen aparecer una vez termina la etapa académica y comienzan las obligaciones laborales.

En términos territoriales, Bogotá, Atlántico, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca lideraron el número de acuerdos alcanzados, al concentrar 12.463 de los convenios suscritos durante la jornada. El dato muestra una mayor demanda de alivios financieros en regiones con alta concentración de estudiantes y egresados que accedieron a crédito educativo.

El ICETEX mantiene abiertos sus canales de atención para usuarios que no participaron en la jornada. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ponerse al día con el ICETEX no solo implica la condonación de intereses vencidos. La entidad destacó que los beneficiarios también acceden a reportes positivos ante las centrales de riesgo, ahorro en el valor total de la deuda y la posibilidad de solicitar nuevas financiaciones en el futuro.

Aunque la jornada ya concluyó, el ICETEX reiteró que mantiene abiertos sus canales de atención para quienes no lograron participar y presentan mora en sus créditos. La entidad invita a estos usuarios a contactar sus líneas telefónicas y plataformas digitales para explorar alternativas como normalización, refinanciación o pago total de la obligación, contempladas en su reglamento de recuperación de cartera.