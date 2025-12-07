Estudiantes tienen oportunidad de acceder a condonación del Icetex: así recibirá el beneficio

El Icetex es una de las entidades más importantes del país, al otorgar créditos educativos a distintos estudiantes a lo largo y ancho del país. Esta presta dinero para cubrir matrículas, con tasas y plazos diferentes, ofreciendo además subsidios y condonaciones.

Cada cierto tiempo, la entidad entrega una serie de beneficios para quienes están endeudados o no han podido cumplir a cabalidad los pagos de su crédito educativo. Recientemente, se conoció una nueva campaña de beneficios para los créditos.

Son miles los beneficiarios de créditos del Icetex. | Foto: Colprensa

Se trata de jornadas de soluciones para ponerse al día y acceder a condonaciones de intereses moratorios.

La recomendación de la entidad está enfocada en estudiantes que tienen dificultades con el pago de su crédito educativo. De acuerdo con la entidad, esta se encontrará abierta hasta el 20 de diciembre.

Deberán realizar un acuerdo de pago y ponerse al día, para recibir condonación de hasta el 100 % de intereses corrientes vencidos y moratorios.

“La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de Icetex, con mora superior a 31 días”, indicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.

La entidad permite acceder a créditos educativos a miles de estudiantes. | Foto: ISTOCK

Tras el transcurso de dos semanas de la jornada de soluciones, cerca de 12.000 estudiantes han hecho acuerdos. Con esta campaña, se condonaron 18.365 millones de pesos por concepto de intereses vencidos y moratorios.

Tenga en cuenta que, sin salir de casa, los interesados pueden realizar los acuerdos de pago, ingresando a www.icetex.gov.co / en el banner ‘Jornada de Soluciones’.

En este apartado, encontrarán los contactos telefónicos y virtuales para que junto al equipo asesor de la entidad encuentren una solución concertada.

El Icetex es una de las entidades más importantes del país. | Foto: Icetex (icetex.gov.co)