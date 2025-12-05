En 2025 la educación superior en Colombia alcanzó un hito significativo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, el país llegó a un récord de 2.553.560 estudiantes matriculados, lo que representa un crecimiento del 3,10 por ciento frente a 2023. Uno de los avances más relevantes fue la reducción de la deserción universitaria anual por debajo del 8 por ciento, un hecho sin precedentes.

Este comportamiento responde a una combinación de esfuerzos institucionales y políticas públicas que han fortalecido la permanencia estudiantil mediante programas de bienestar más robustos, iniciativas de gratuidad para poblaciones vulnerables y un acompañamiento académico y psicosocial más profundo dentro de las instituciones de educación superior.

En este contexto, la Fundación Universitaria Compensar (UCompensar) se ha consolidado como uno de los ecosistemas educativos más relevantes del país. Su propuesta combina programas técnicos laborales, pregrados y especializaciones con una plataforma sólida de formación empresarial.

El eje estructural es el modelo universidad–empresa, que busca que estudiantes y organizaciones confluyan en escenarios compartidos de aprendizaje y desarrollo. Este enfoque parte de una premisa central: la formación debe estar alineada con los desafíos reales que enfrentan las compañías y con las habilidades que exige la productividad contemporánea.

Educación y práctica

La oferta académica de UCompensar supera los 60 programas y abarca ingeniería, ciencias sociales, negocios, educación, diseño y formación técnica laboral. Entre los programas técnicos incluye auxiliares en cocina, contabilidad y finanzas, soporte técnico en tecnología, inventarios, primera infancia, administración y telecomunicaciones.

En pregrado ofrece ingeniería de sistemas, ingeniería de software, telecomunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería biomédica, ingeniería multimedia, ciencia de datos, comunicación social, comunicación política y gobierno, diseño visual, lenguas, deporte y actividad física.

También cuenta con programas en administración de empresas, administración financiera, finanzas y negocios internacionales, mercadeo y publicidad, contaduría pública, administración en salud y negocios y logística internacional, todos con opciones presenciales y virtuales.

El nivel de posgrado contiene especializaciones en finanzas, big data, seguridad informática, seguridad y salud en el trabajo, auditoría y calidad en salud, contabilidad y auditoría en entornos digitales, experiencia y servicio al cliente, comunicación estratégica, narrativas y lenguajes digitales, inteligencia y prospectiva de negocios y gerencia del talento. Estas áreas reflejan necesidades actuales de las organizaciones y la urgencia de formar perfiles capaces de gestionar datos, liderar proyectos, administrar recursos y enfrentar entornos cambiantes.

Este engranaje se articula con el modelo universidad–empresa de UCompensar, que integra formación profesional, capacitación corporativa e innovación aplicada. La institución revisa perfiles ocupacionales con empresas, identifica brechas específicas y ajusta contenidos a partir de esa retroalimentación. El propósito es evitar la desconexión entre la educación y la práctica, y asegurar que las competencias adquiridas respondan a las demandas del mercado.

Entornos prácticos

El nuevo campus, de 29.500 metros cuadrados distribuidos en 15 pisos y dos sótanos, cuenta con 53 laboratorios y ambientes especializados. En estos espacios se desarrollan prácticas de ingeniería, ejercicios de diseño, simulaciones, proyectos de ciencia de datos y actividades de comunicación y deportes. La institución resume este enfoque en la idea de “aprender haciendo”, que se expresa en los entornos prácticos y en el acceso a tecnologías actualizadas, un lugar donde el aprendizaje no se memoriza, se vive.

El nuevo campus de UCompensar, ubicado en la avenida carrera 68 n.° 68 B-45, en Bogotá, busca cerrar la brecha entre la academia y el sector productivo. | Foto: UCompensar/API

La construcción del edificio generó 3.626 empleos directos. Hoy el campus reúne estudiantes de técnico laboral, pregrado y posgrado junto con trabajadores que regresan a formarse o a actualizar sus habilidades. Esa diversidad nutre la experiencia académica y favorece el intercambio entre trayectorias distintas. Para los estudiantes significa entrar en contacto con retos reales y aplicar conocimientos en escenarios que replican situaciones del mundo laboral.

La oferta académica de UCompensar supera los 60 programas y abarca ingeniería, ciencias sociales, negocios, educación, diseño y formación técnica laboral. | Foto: UCompensar/-API.

Los Laboratorios de Innovación son una pieza fundamental de este ecosistema. Funcionan como espacios de aprendizaje activo en los que estudiantes, empresas y equipos de trabajo identifican desafíos, generan ideas, construyen prototipos y validan soluciones. Allí las compañías pueden revisar procesos, probar alternativas y analizar la viabilidad de sus propuestas con usuarios reales. Para los estudiantes, los laboratorios fortalecen competencias como el análisis de datos, la creatividad aplicada, la modelación, la automatización y el pensamiento digital, habilidades esenciales para los empleos emergentes.

Formación para empresas

La dimensión empresarial de UCompensar incluye más de 100 cursos estratégicos en 14 áreas. La oferta abarca tecnología, transformación digital, marketing, ventas, servicio al cliente, análisis de datos, finanzas, gestión de proyectos, seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad, inclusión laboral, liderazgo y competencias blandas.

Cada ruta formativa se diseña con base en diagnósticos de brechas que permiten ajustar contenidos y enfoques a necesidades específicas. Esta estructura garantiza que el aprendizaje tenga un efecto directo en el desempeño de los equipos.

UCompensar integra formación profesional, capacitación corporativa e innovación aplicada. | Foto: UCompensar/-API.

Las metodologías combinan formatos híbridos, microlearning, sesiones virtuales y procesos apoyados en inteligencia artificial para adaptar los cursos a distintos perfiles de colaboradores. Según los registros institucionales, la oferta empresarial ha permitido capacitar a 7.700 empleados, certificar a más de 1.300 líderes y transformar alrededor de 300 compañías, con mejoras hasta de un 46 por ciento en productividad. Estas cifras dan cuenta del alcance de las soluciones y del impacto que tienen en la operación de las organizaciones.

El modelo universidad–empresa genera un ciclo continuo: las empresas nutren la formación con sus retos y los estudiantes aportan soluciones concretas en espacios de práctica. De esta interacción surge una comprensión más precisa de las habilidades que se requieren y de cómo debe ajustarse la oferta académica para responder a cambios acelerados. El resultado es un ecosistema que articula conocimiento, tecnología y práctica en un solo modelo.

En un sistema educativo que busca disminuir la deserción, ampliar la permanencia y facilitar la transición al empleo, la experiencia de la Fundación Universitaria Compensar muestra una vía para fortalecer la conexión entre educación y productividad. El desafío para los próximos años será sostener esa capacidad de adaptación y mantener la pertinencia en un entorno que evoluciona a gran velocidad.

EN CIFRAS

-53 laboratorios experienciales para empresas y estudiantes

-7.700 empleados capacitados

-3.626 empleos directos generados durante su construcción

-Más de 1.300 líderes empresariales certificados

-46 por ciento de mejora en productividad empresarial

-+ 276 empresas transformadas