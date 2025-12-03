Suscribirse

Universidad ECCI obtiene certificación ICONTEC ISO 9001 y consolida su sistema de gestión de calidad

La institución recibió el reconocimiento en un acto oficial que destacó la transformación y madurez de sus procesos académicos y administrativos.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 9:39 p. m.
Universidad ECCI recibe certificación ICONTEC ISO 9001 | Foto: Suministrada / API

La Universidad ECCI fue certificada oficialmente con la norma ICONTEC ISO 9001, un aval que confirma la solidez, madurez y efectividad de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El reconocimiento valida el cumplimiento de estándares internacionales y refleja la transformación lograda mediante procesos estandarizados, medibles y centrados en resultados.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la Sede S de la institución y contó con la presencia del rector Fernando Arturo Soler, directivos, representantes del SGC, colaboradores y miembros de la comunidad académica, quienes celebraron el hito como un avance estratégico para el fortalecimiento institucional.

Obtener la certificación ICONTEC ISO 9001 implica demostrar el funcionamiento eficiente y trazable de los procesos académicos, administrativos y de servicios. En el caso de la Universidad ECCI, el proceso incluyó la organización, estandarización y digitalización de documentos críticos; auditorías internas para identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo; la incorporación de metodologías de gestión del riesgo, y el fortalecimiento de rutas de atención para mejorar la experiencia estudiantil.

Universidad ECCI | Foto: Universidad ECCI

Durante el acto, el rector, Fernando Arturo Soler, aseguró que el reconocimiento “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, y subrayó que la certificación es un motor para avanzar hacia una universidad más innovadora y conectada con las necesidades del país.

Para el equipo de Calidad, “este logro evidencia un trabajo colectivo, pero sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, especialmente en un escenario donde la entidad amplía su oferta académica y fortalece su presencia a nivel nacional.

La Universidad ECCI destacó que este hito representa más que una certificación: simboliza la consolidación de más de 45 años de trabajo orientado a la excelencia, la innovación y la responsabilidad institucional.

