Educación
Universidad ECCI obtiene certificación ICONTEC ISO 9001 y consolida su sistema de gestión de calidad
La institución recibió el reconocimiento en un acto oficial que destacó la transformación y madurez de sus procesos académicos y administrativos.
Siga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector
La Universidad ECCI fue certificada oficialmente con la norma ICONTEC ISO 9001, un aval que confirma la solidez, madurez y efectividad de su Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El reconocimiento valida el cumplimiento de estándares internacionales y refleja la transformación lograda mediante procesos estandarizados, medibles y centrados en resultados.
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la Sede S de la institución y contó con la presencia del rector Fernando Arturo Soler, directivos, representantes del SGC, colaboradores y miembros de la comunidad académica, quienes celebraron el hito como un avance estratégico para el fortalecimiento institucional.
Obtener la certificación ICONTEC ISO 9001 implica demostrar el funcionamiento eficiente y trazable de los procesos académicos, administrativos y de servicios. En el caso de la Universidad ECCI, el proceso incluyó la organización, estandarización y digitalización de documentos críticos; auditorías internas para identificar hallazgos y fortalecer el enfoque preventivo; la incorporación de metodologías de gestión del riesgo, y el fortalecimiento de rutas de atención para mejorar la experiencia estudiantil.
Durante el acto, el rector, Fernando Arturo Soler, aseguró que el reconocimiento “demuestra el compromiso permanente de la institución con la calidad y la mejora continua”, y subrayó que la certificación es un motor para avanzar hacia una universidad más innovadora y conectada con las necesidades del país.
Para el equipo de Calidad, “este logro evidencia un trabajo colectivo, pero sobre todo, abre la puerta a nuevos retos”, especialmente en un escenario donde la entidad amplía su oferta académica y fortalece su presencia a nivel nacional.
La Universidad ECCI destacó que este hito representa más que una certificación: simboliza la consolidación de más de 45 años de trabajo orientado a la excelencia, la innovación y la responsabilidad institucional.