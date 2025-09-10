Suscribirse

Cápsula

Pérdida acelerada de biodiversidad: Universidad ECCI apuesta por reforzar la formación de ingenieros ambientales

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 4:42 p. m.
Universidad ECCI
Universidad ECCI | Foto: Universidad ECCI

La biodiversidad del planeta atraviesa un momento crítico. Científicos advierten que la desaparición de especies se produce entre 100 y 1.000 veces más rápido de lo que sería natural. No se trata únicamente de animales emblemáticos como jaguares o delfines; también están en riesgo abejas polinizadoras, microorganismos del suelo, peces de agua dulce y árboles nativos. Su pérdida compromete servicios vitales como el acceso a agua potable, la producción de alimentos, la regulación climática y el control de plagas.

Consciente de esta situación, la Universidad ECCI ha consolidado su programa de Ingeniería Ambiental como un espacio de formación integral que busca preparar profesionales capaces de responder a los desafíos que plantea la crisis ecológica. La institución plantea que la protección de la biodiversidad no es un asunto aislado, sino un factor directamente relacionado con la salud pública, la seguridad alimentaria, la justicia social y la estabilidad climática.

En este sentido, el plan académico incluye tanto la enseñanza técnica en aulas como actividades prácticas en territorio. Los estudiantes participan en salidas de campo en regiones como Bahía Málaga, el Cocuy, el Guaviare y el Chocó, donde identifican especies, evalúan impactos de la acción humana y trabajan en proyectos de conservación junto con comunidades locales. Para los docentes del programa, estas experiencias permiten comprender que “la ingeniería ambiental es ciencia aplicada al servicio de la vida”.

El enfoque educativo de la ECCI también se alinea con compromisos internacionales como el Acuerdo de Kunming-Montreal, que propone conservar al menos el 30 % del planeta para 2030. Con ello, la universidad busca aportar a la formación de ingenieros ambientales con visión crítica y sensibilidad social, capaces de liderar propuestas innovadoras y sostenibles frente al deterioro de los ecosistemas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

UniversidadesUniversidades en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.