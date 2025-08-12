Icfes anunció la nueva fecha para presentar las pruebas Saber 11 que fueron canceladas en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Valle

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que el próximo domingo, 31 de agosto, se realizará la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

El anuncio corresponde a los municipios que no pudieron presentar el examen el pasado 10 de agosto debido a las manifestaciones del paro minero registradas en Boyacá, las cuales impidieron el traslado del material de evaluación.

La situación inicial afectó a 22.570 personas en 27 municipios de Boyacá, así como en dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander.

Sin embargo, el nuevo calendario incluye ahora a 24.230 evaluados en 82 sitios de aplicación, algunos distintos a los originalmente asignados, y también abarca zonas de Valle del Cauca y otros departamentos del país.

El Icfes informó que las citaciones estarán disponibles a partir del viernes, 22 de agosto, y reiteró que será obligatorio presentar un documento válido de identidad para poder presentar el examen.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

La entidad aclaró que este cambio no afectará las fechas de publicación de resultados: el 10 de octubre para la prueba Saber 11 y el 17 de octubre para Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

“El Icfes agradece la comprensión de los estudiantes y sus familias, y reitera su compromiso con la aplicación transparente, segura y equitativa de los exámenes de Estado en todo el territorio nacional”, mencionó la entidad del Estado.