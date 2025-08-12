Suscribirse

Eduación

Icfes anunció la nueva fecha para presentar las pruebas Saber 11 que fueron canceladas en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Valle

El nuevo calendario incluye ahora a 24.230 evaluados en 82 sitios de aplicación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 2:57 a. m.
Universidades públicas de Colombia no exigen puntaje del Icfes para ingresar
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). | Foto: Getty Images / Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que el próximo domingo, 31 de agosto, se realizará la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

El anuncio corresponde a los municipios que no pudieron presentar el examen el pasado 10 de agosto debido a las manifestaciones del paro minero registradas en Boyacá, las cuales impidieron el traslado del material de evaluación.

La situación inicial afectó a 22.570 personas en 27 municipios de Boyacá, así como en dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander.

Contexto: Este es el puntaje que podría obligar a estudiantes a repetir pruebas Saber 11 del Icfes en 2025

Sin embargo, el nuevo calendario incluye ahora a 24.230 evaluados en 82 sitios de aplicación, algunos distintos a los originalmente asignados, y también abarca zonas de Valle del Cauca y otros departamentos del país.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada
3. Lotería del Huila, resultados sorteo 4716 del 12 de agosto de 2025

El Icfes informó que las citaciones estarán disponibles a partir del viernes, 22 de agosto, y reiteró que será obligatorio presentar un documento válido de identidad para poder presentar el examen.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) | Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

La entidad aclaró que este cambio no afectará las fechas de publicación de resultados: el 10 de octubre para la prueba Saber 11 y el 17 de octubre para Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

“El Icfes agradece la comprensión de los estudiantes y sus familias, y reitera su compromiso con la aplicación transparente, segura y equitativa de los exámenes de Estado en todo el territorio nacional”, mencionó la entidad del Estado.

“Nuevamente, recordamos a todos los citados, padres de familia y autoridades, la obligatoriedad de presentar los documentos válidos, condición sin la cual no podrá acceder a realizar su examen”, detalló el Icfes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Participante del Desafío Siglo XXI toma inesperada decisión y deja ‘en shock’ a sus compañeros

2. Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

3. Detuvieron a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú, por hacer trabajos sin autorización

4. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

5. Luis Enrique revela cómo está la interna del PSG tras turbulenta salida de Donnarumma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcfesPruebas Saber 11pruebas saber

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.