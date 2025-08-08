Por paro aplazan pruebas Icfes en 27 municipios de Boyacá, tres de Santander y dos de Cundinamarca: vea si es uno de los afectados

Por el paro minero y agrícola, denominado por algunos como “paramero”, que tiene varias vías del país bloqueadas desde el 4 de agosto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) se vio obligado a aplazar las pruebas de Estado de este domingo, 10 de agosto, en 27 municipios de Boyacá, tres de Santander y dos de Cundinamarca.

“Debido a las manifestaciones que se presentan actualmente en el departamento de Boyacá y que han impedido el traslado del material necesario para la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, se ha tomado la decisión de aplazar la jornada de aplicación programada para el domingo 10 de agosto”, dijo la entidad.

Esta situación, según el Icfes, afecta a 22.570 personas en 27 municipios del departamento de Boyacá, así como en dos municipios de Cundinamarca y tres de Santander.

El paro minero completa cuatro días, dejando grandes pérdidas en los sectores económicos de Cundinamarca y Boyacá. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) | Foto: AFP

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes. La nueva fecha será informada oportunamente a través de los canales oficiales”, agregó la entidad.

La medida fue dada a conocer este viernes, a pesar de que un día antes el mismo presidente, Gustavo Petro, había anunciado un supuesto acuerdo para conjurar algunos bloqueos.

“Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el mandatario en sus redes sociales, haciendo referencia a uno de los puntos de negociación con los representantes de la protesta.

“Gracias a la voluntad de todas las partes, tras las negociaciones hemos logrado llegar a acuerdos que permitirán la normalidad en el departamento de Boyacá y propuestas a largo plazo para el territorio”, informó el Ministerio de Minas y Energía este jueves en horas de la noche.

Esta noticia permitió que inicialmente se despejara la vía en el municipio de Paipa, que era uno de los puntos de concentración más grandes de mineros. Sin embargo, el paro de parameros sigue activo y el Puente de Boyacá permanece todavía bloqueado por los manifestantes.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo el miércoles 6 que desde ese día se había logrado desescalar el paro en varios puntos del departamento, pasando así de nueve bloqueos a tres, por lo que ya había una perspectiva de solución a la vista.

A pesar de ello, la situación al viernes 8 de agosto no se había solucionado y seguía representando problemas para los ciudadanos, por lo cual una de sus consecuencias ha sido el aplazamiento de pruebas Icfes en tres departamentos.

Estos son los municipios afectados por el aplazamiento de las pruebas Icfes

Boyacá

Boavita

Chiquinquirá

Chita

Cómbita

Duitama

El Cocuy

Garagoa

Guataque

Güican de la Sierra

Miraflores

Moniquirá

Muzo

Otanche

Paipa

Pauna

Ramiriquí

Samacá

San Eduardo

Santa Rosa de Viterbo

Soatá

Socha

Sogamoso

Tunja

Turmequé

Tuta

Ventaquemada

Villa de Leyva

Cundinamarca

Simijaca

Villa de San Diego de Ubaté

Santander

Barbosa

Puente Nacional