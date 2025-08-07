Suscribirse

Política

Presidente Gustavo Petro anunció que se logró poner fin al paro minero en Boyacá

El mandatario colombiano explicó, a través de su cuenta en X, que se acordó “la transición energética para la pequeña minería del carbón” en el departamento.

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 3:15 a. m.
El presidente Gustavo Petro entregó noticia sobre el paro en Boyacá.
El presidente Gustavo Petro entregó noticia sobre el paro en Boyacá. | Foto: El País/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, anunció, a través de su cuenta en X, un acuerdo con los representantes de la pequeña minería del carbón en el departamento de Boyacá para levantar el paro.

“Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el mandatario en sus redes sociales, haciendo referencia a uno de los puntos de negociación con los representantes de la protesta.

El anunció llegó en horas de la noche de este jueves, 7 de agosto, después de una jornada de diálogo a lo largo del día, que contó con la participación de los ministerios de Minas y Energía, del Interior, la Agencia Nacional de Minería, entre otros actores en el municipio de Paipa, Boyacá.

Gracias a la voluntad de todas las partes, tras las negociaciones hemos logrado llegar a acuerdos que permitirán la normalidad en el departamento de Boyacá y propuestas a largo plazo para el territorio”, informó el Ministerio de Minas y Energía este jueves en horas de la noche.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres
3. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles

El Ministerio de Trabajo, por su parte, informó en horas de la tarde, que se venía avanzando en buscar alternativas para desescalar la protesta de los mineros de San Pablo de Borbur y Otanche, a través del diálogo.

Contexto: En Boyacá solo queda combustible para dos días por culpa del paro minero y agrícola: alertan las estaciones de servicio

En la jornada del miércoles, 6 de agosto, se había adelantado una mesa de diálogo en la ciudad de Tunja, con la presencia de la viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz, con los guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de esmeraldas.

Allí, según informó la cartera, se logró establecer una agenda común con el Gobierno nacional, lo que permitió ese mismo día el desbloqueo de seis de los nueve puntos y establecer una ruta de trabajo basada en diez compromisos concretos para seguir avanzando.

El paro minero completa cuatro días, dejando grandes pérdidas en los sectores económicos de Cundinamarca y Boyacá.
El paro minero dejó grandes pérdidas en los sectores económicos de Cundinamarca y Boyacá. | Foto: AFP

Esta noticia permite que se despeje la vía en el municipio de Paipa, que era uno de los punto de concentración más grande de mineros. Sin embargo, el paro de parameros sigue activo y el puente de Boyacá permanece todavía bloqueado por los manifestantes.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que desde este miércoles se había logrado desescalar el paro en varios puntos del departamento, pasando de nueve bloqueos a tres, por lo que ya había una perspectiva de solución a la vista, que se logró concretar en las últimas horas.

Contexto: Gobernador Carlos Amaya envió esperanzador mensaje sobre el paro minero en Boyacá: “Está avanzando”

Amaya señaló que hay 10 puntos que se han acordado y solo falta definir en uno de ellos los tiempos administrativos para la aplicación del mismo. Además, indicó que en horas de la noche de este jueves se iba a ser la socialización del acuerdo con las bases.

“El golpe económico para nosotros es durísimo”, señaló Amaya, quien espera que los bloqueos en el puente de Boyacá se levanten este fin de semana, para lograr recuperar algo, pese a que ya se perdió el día festivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Gustavo Petro anunció que se logró poner fin al paro minero en Boyacá

2. Prensa alemana reaccionó al primer partido de Luis Díaz: esto dijeron por su debut como titular con Bayern Múnich

3. Dina Boluarte asegura que Perú no tiene ningún tema pendiente con Colombia frente a la soberanía de la isla Santa Rosa

4. Números de la suerte de Walter Mercado para el viernes, 8 de agosto; la abundancia estaría cerca

5. Destapan que Real Madrid firmó a joya mundial hasta 2030: la cláusula es de mil millones de euros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroParo Minero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.