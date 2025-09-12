Suscribirse

Educación

Prográmese: esta es la semana de receso escolar y vacaciones de colegios en octubre 2025 en Colombia

Este año la semana de descanso tendrá un puente festivo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

12 de septiembre de 2025, 11:08 p. m.
Salón / Colegio / Educación / Clases
La semana de receso de octubre aplica, en esencia, para los colegios públicos o distritales. | Foto: Getty Images

Cada año, en el mes de octubre, los estudiantes de colegios públicos y privados, así como también algunas universidades, tienen una semana de receso académico.

Este espacio es fundamental en el proceso educativo, después de haber ingresado de las vacaciones de mitad de año que se llevaron a cabo entre finales de junio y principios de julio.

Contexto: Todo lo que debe saber para hacer el proceso de matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá; fechas importantes

En este sentido, el próximo receso escolar que tendrán los colegios será la semana comprendida del 6 al 10 de octubre de 2025.

Por lo tanto, los estudiantes retomarán clases el martes 14 de octubre después de las festividades del Día de la Raza, que se celebra cada año el 12 de octubre.

Así las cosas, tendrán al menos 10 días de descanso contando fines de semana y el puente festivo del 11 de septiembre.

x
Los estudiantes regresarán a clases después del puente festivo. | Foto: Getty Images

Algunos de los estudiantes programan viajes o actividades en familia para esta fecha con el fin de recargar energías para las siguientes semanas antes de culminar el año escolar.

En ese caso, quienes pasen vacaciones en Bogotá, la alcaldía presentó su Agenda Cultural en la que encontraran una variada oferta de talleres, actividades, cursos y más planes para hacer en la capital.

Por tal motivo, se recomienda tener en cuenta las fechas oficiales para programarse en familia y poder disfrutar al máximo estos días de descanso académico.

semana de recesooctubrevacacionescolegios públicos

