Prográmese: esta es la semana de receso escolar y vacaciones de colegios en octubre 2025 en Colombia

Cada año, en el mes de octubre, los estudiantes de colegios públicos y privados, así como también algunas universidades, tienen una semana de receso académico.

Este espacio es fundamental en el proceso educativo, después de haber ingresado de las vacaciones de mitad de año que se llevaron a cabo entre finales de junio y principios de julio.

En este sentido, el próximo receso escolar que tendrán los colegios será la semana comprendida del 6 al 10 de octubre de 2025.

Por lo tanto, los estudiantes retomarán clases el martes 14 de octubre después de las festividades del Día de la Raza, que se celebra cada año el 12 de octubre.

Así las cosas, tendrán al menos 10 días de descanso contando fines de semana y el puente festivo del 11 de septiembre.

Los estudiantes regresarán a clases después del puente festivo. | Foto: Getty Images

Algunos de los estudiantes programan viajes o actividades en familia para esta fecha con el fin de recargar energías para las siguientes semanas antes de culminar el año escolar.

En ese caso, quienes pasen vacaciones en Bogotá, la alcaldía presentó su Agenda Cultural en la que encontraran una variada oferta de talleres, actividades, cursos y más planes para hacer en la capital.