El futuro del Icetex debe ser prioridad en la campaña presidencial: María Victoria Angulo, exministra de Educación

La exjefe de esta cartera habló en la Cumbre Líderes por la Educación de este 24 y 25 de septiembre sobre la sostenibilidad financiera e hizo un llamado a los precandidatos presidenciales para que pongan en su agenda el tema.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 10:43 p. m.
Cumbre Líderes por la Educación
Álvaro Hernán Urquijo Gómez Presidente del Icetex María Victoria Angulo Exministra de educaciónÁlvaro Hernán Urquijo Gómez Presidente del Icetex María Victoria Angulo Exministra de educación | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Durante la Cumbre de Líderes por la Educación, realizada el 24 y 25 de septiembre, la exministra de Educación María Victoria Angulo planteó preocupaciones sobre la gestión del Icetex en el actual gobierno. Señaló que la entidad enfrenta un panorama complejo en materia de sostenibilidad financiera y acceso a la educación superior.

XII Cumbre Líderes por la Educación: acceso y futuro

Angulo hizo un llamado a los precandidatos presidenciales para que incluyan el futuro del Icetex en sus propuestas de gobierno y que ofrezcan a los jóvenes menos discursos en redes y más respuestas en la vida real.

En este escenario también participó Álvaro Hernán Urquijo Gómez, presidente del Icetex, quien fue entrevistado sobre los retos actuales de la entidad, las reformas en discusión y el impacto que estas tendrían en los beneficiarios.

La exministra reiteró que persisten brechas regionales que deben cerrarse y recalcó que el Icetex sigue siendo una herramienta esencial para garantizar el acceso de miles de estudiantes a la educación superior.

Por su parte, Urquijo defendió la gestión de la entidad y aseguró que se avanza en un proceso de transformación tecnológica y de mejora en la originación de créditos. “Estamos tratando de cerrar esas brechas y definir con pertinencia a quién prestamos y en qué condiciones. Es un reto histórico, pero seguimos avanzando”, afirmó, respaldando sus palabras con cifras de los programas implementados en los últimos años.

Cumbre Líderes por la Educación
Álvaro Hernán Urquijo Gómez Presidente del Icetex María Victoria Angulo Exministra de Educación | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El debate evidenció la necesidad de repensar el papel del Icetex dentro de la transformación del sistema educativo colombiano y de asegurar su sostenibilidad para responder a las expectativas de los jóvenes que buscan acceder a la educación superior.

