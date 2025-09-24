Durante la Cumbre de Líderes por la Educación, realizada el 24 y 25 de septiembre, la exministra de Educación María Victoria Angulo planteó preocupaciones sobre la gestión del Icetex en el actual gobierno. Señaló que la entidad enfrenta un panorama complejo en materia de sostenibilidad financiera y acceso a la educación superior.

Angulo hizo un llamado a los precandidatos presidenciales para que incluyan el futuro del Icetex en sus propuestas de gobierno y que ofrezcan a los jóvenes menos discursos en redes y más respuestas en la vida real.

En este escenario también participó Álvaro Hernán Urquijo Gómez, presidente del Icetex, quien fue entrevistado sobre los retos actuales de la entidad, las reformas en discusión y el impacto que estas tendrían en los beneficiarios.

La exministra reiteró que persisten brechas regionales que deben cerrarse y recalcó que el Icetex sigue siendo una herramienta esencial para garantizar el acceso de miles de estudiantes a la educación superior.

Por su parte, Urquijo defendió la gestión de la entidad y aseguró que se avanza en un proceso de transformación tecnológica y de mejora en la originación de créditos. “Estamos tratando de cerrar esas brechas y definir con pertinencia a quién prestamos y en qué condiciones. Es un reto histórico, pero seguimos avanzando”, afirmó, respaldando sus palabras con cifras de los programas implementados en los últimos años.

Álvaro Hernán Urquijo Gómez Presidente del Icetex María Victoria Angulo Exministra de Educación | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA