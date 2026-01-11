Educación

¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar en 2026?: ojo a las fechas

Este es el cronograma de la entidad para este año.

Conozca aquí el cronograma que regirá para 2026.
En Colombia, el panorama educativo es un tema que causa ciertas preocupaciones, dado que son muy pocos los jóvenes que logran acceder a ofertas educativas atractivas, pues muchas veces el acceso a la educación pública se complica por los exámenes que se realizan y los pocos cupos que hay. En el sector privado, la complicación viene de parte de los altos precios en las matrículas.

Es por ello que cada vez la educación gratuita se hace más atractiva para muchos. En esta juega un papel importante el Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como el Sena, que permite que muchas personas logren tecnificarse, ampliar sus conocimientos y así enriquecer su hoja de vida para que les sea más fácil insertarse al mercado laboral.

Con la llegada de un nuevo año, muchos se preguntan respecto a las fechas en las que lanzarán las convocatorias o las fechas en las que pueden aplicar para estudiar en la institución. Aquí le contamos cómo quedó definido el cronograma para este año.

Fechas para inscribirse al Sena en 2026: ojo al dato

Según el portal oficial del Sena, la primera convocatoria para poder inscribirse será entre el 15 y el 25 de enero del 2026. En esta etapa se da la publicación de la oferta educativa y marca el inicio del proceso para quienes desean aplicar a los cupos que tiene la entidad.

Tenga en cuenta que el proceso se realiza a través del portal oficial. Por ello, evite supuestos asesores que lo inscriban o cobros por trámites, pues esto es completamente gratis.

La actividad es gratis y no requiere intermediarios
Es clave que sepa que el ciclo académico se divide en 4 trimestres. Estas son las fechas de cada trimestre:

  • Primer trimestre: inicia el 29 de enero y finaliza el 14 de abril.
  • Segundo trimestre: inicia el 20 de abril y finaliza el 6 de julio
  • Tercer trimestre: inicia el 10 de julio y finaliza el 23 de septiembre
  • Cuarto trimestre: inicia el 29 de septiembre y finaliza el 12 de diciembre.
Tenga en cuenta que para la modalidad presencial y a distancia, la primera convocatoria se extenderá del 29 de enero al 5 de febrero del 2026.

