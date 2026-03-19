Red de Veedurías amplía denuncia por presuntas irregularidades en contratación de vigilancia del Sena; la entidad respondió

La Red de Veedurías de Colombia amplió ante los organismos de control una queja por la existencia de presuntos pliegos sastre en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en contratos que superarían los $190.000 millones a nivel nacional.

Según la organización, estos procesos estarían siendo estructurados con “requisitos técnicos, financieros y de experiencia desproporcionados y altamente específicos”, lo que limitaría la libre concurrencia de oferentes y favorecería a determinados proponentes.

Red de Veedurías denuncia ante la Procuraduría presuntas irregularidades en contratación de vigilancia del Sena

De acuerdo con la información presentada ante entidades como la Contraloría y la Procuraduría General, los patrones se repetirían en varias regionales. En Risaralda, empresas del sector habrían solicitado la revocatoria del proceso por considerar que existen exigencias injustificadas, petición que fue negada. En Meta, aunque se presentaron cuatro oferentes, la evaluación preliminar evidenciaría que solo uno cumpliría plenamente los requisitos sin necesidad de subsanar. En Valle del Cauca, se advirtió la presencia de un único oferente, situación que, según la denuncia, se ha repetido en procesos similares.

La Red señaló que estos casos reflejarían una posible “práctica sistemática de direccionamiento contractual”, evidenciada en requisitos técnicos restrictivos, procesos con competencia limitada y evaluaciones en las que un proponente resultaría ampliamente favorecido frente a los demás.

En una de las licitaciones de la Regional Sucre, la organización citó un mensaje escrito en un chat de audiencia pública: “Yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el %, porque desde la central nos están cascando. Toca manejar esa gente para que dejen de hacer escándalo con los medios. Vamos a responder todo, pero que vamos a negar todo (sic)”.

Ante estos hechos, la Red solicitó a los entes de control investigar la estructuración de los pliegos y los procesos de evaluación, con el fin de establecer posibles irregularidades disciplinarias o prácticas restrictivas de la competencia.

Por su parte, el Sena informó en un comunicado que, “ante la información que ha circulado recientemente en distintos medios de comunicación y que podría estar relacionada con el proceso de licitación para la prestación del servicio de vigilancia en la Regional Sucre”, la entidad activó acciones internas.

Según la entidad, “el Sena ha activado de manera inmediata los mecanismos de verificación correspondientes, con el propósito de salvaguardar la transparencia, la legalidad y el correcto desarrollo del proceso contractual”.

Asimismo, indicó que “se aparta del proceso al coordinador de esta licitación en la regional Sucre” y que “igualmente se adelanta una revisión rigurosa sobre la información conocida, con el fin de establecer su alcance y posibles implicaciones”.

El Sena agregó que “como medida de fortalecimiento institucional, se solicitó el acompañamiento de los organismos de control —Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación— con el fin de que ejerzan el seguimiento que consideren pertinente en el marco de sus competencias”.

Finalmente, señaló que “de manera preventiva, se realiza una evaluación integral del proceso de la licitación”.