El proceso de extradición que se cumplió este viernes 23 de octubre contra un señalado cabecilla de las disidencias de las Farc del Frente 33 llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos.

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El trámite de extradición fue destrabado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y recae sobre alias Mocho Olmedo, quien había sido designado gestor de paz durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Incluso, trascendió que el propio Petro había suspendido su extradición a Estados Unidos, alegando que tenía estatus de negociador de paz y gestor de las disidencias de las Farc.

Posteriormente, el pasado 26 de agosto, unos días después de asumir el poder, De La Espriella firmó la resolución que tumbó esa designación de gestor de paz, lo que reactivó la extradición de Mocho Olmedo a Estados Unidos, para que responda ante esas autoridades judiciales por delitos relacionados con narcotráfico.

Sobre ese proceso reaccionó el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones: “Un líder del grupo disidente de las FARC-EP Frente 33 ha sido extraditado de Colombia al Distrito Sur de Florida para enfrentar cargos federales por su presunto papel en una conspiración internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero”.

“Según los registros judiciales, la operación movió cantidades de varios kilogramos de cocaína y facilitó el flujo de ganancias ilícitas a través de las fronteras”, afirmó en su cuenta de X.

También señaló: “Este caso refleja el compromiso de nuestra nación con la persecución de redes criminales transnacionales dondequiera que operen y con garantizar que aquellos que trafican drogas peligrosas hacia Estados Unidos sean llevados ante la justicia”.

A su turno, el mandatario colombiano expresó: “Nuestra Policía Nacional entregó en extradición a Estados Unidos a siete colombianos requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional”.

“Entre ellos se encuentra alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos”, dijo en sus redes sociales.

Y agregó: “También fueron extraditados alias Cholo Banano, identificado como uno de los principales financiadores del Clan del Golfo, y alias Choco o Ñato, señalado de estar al servicio de la organización criminal Tren de Aragua”.

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“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES, NARCOTERRORISTAS, LAVADORES DE ACTIVOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS CRIMINALES! No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia. ¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!”, puntualizó De La Espriella.