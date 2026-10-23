Este viernes 23 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, cumplió una agenda de trabajo en Bogotá, donde encabezó una conferencia con generales y almirantes en la Escuela Militar.

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En ese evento, los uniformados sorprendieron al jefe de Estado con un reconocimiento por su liderazgo en la recuperación de la seguridad en las regiones más críticas del país.

“Señor presidente, tengo el honor, en nombre de todos los hombres y mujeres, soldados de tierra, mar, aire y río, más de 232.000 colombianos que integran las Fuerzas Militares en Colombia, de hacerle entrega de este símbolo”, indicaron las Fuerzas Militares.

Además, agregaron: “Es un símbolo que representa la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. Lo hago, señor presidente, en señal de gratitud por su liderazgo, su apoyo a las Fuerzas Militares de Colombia en el cumplimiento de nuestra misión”.

El presidente Abelardo De La Espriella recibió un reconocimiento de las Fuerzas Militares: “Nunca dejaré sola a mi Fuerza Pública”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/x3MUcIaVcj — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2026

“Pero también el significado: del compromiso que tenemos todos los soldados de aprovechar estos 15 minutos que nos da la historia para generar estas condiciones de seguridad que usted señalaba anteriormente y de trabajar no solo conjuntamente entre las Fuerzas Militares, sino también en coordinación hombro a hombro con nuestros policías de Colombia y con la institucionalidad para lograr la Patria Milagro que todos queremos”, expresaron desde la institución.

Frente a ese reconocimiento, el jefe de Estado reaccionó con un mensaje en su cuenta personal de X dirigido a las Fuerzas Militares: “Gracias por este regalo que simboliza la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. ¡Nunca dejaré sola a mi Fuerza Pública! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

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En varios escenarios, el mandatario colombiano ha insistido en que será uno de los principales defensores de los uniformados de la Fuerza Pública cuando ejecuten operativos en cumplimiento de sus instrucciones como comandante en jefe.