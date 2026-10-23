Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció proyectos estratégicos para el desarrollo del Urabá antioqueño

El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó acompañado de varios miembros del Gobierno nacional y de los mandatarios locales de la región del Urabá antioqueño para anunciar varios proyectos estratégicos y de inversión para el noroccidente del país.

Vicepresidente José Manuel Restrepo impulsa plan para renovar y generar empleo en esta región de Colombia

“La idea es entender que el Urabá antioqueño no es solamente una subregión de Antioquia, es una prioridad estratégica de Colombia. Las posibilidades de desarrollo en materia agroindustrial, logística y portuaria, ecosistemas turísticos y turismo sostenible, demuestran que aquí hay enorme futuro para Colombia, la región y Antioquia”, aseguró Restrepo.

Desde allí, hizo tres compromisos para mejorar la conectividad de la región. El primero es lograr la terminación del túnel del Toyo y avanzar en su conexión con Puerto Antioquia, además, se comprometió a trabajar en un corredor vial entre Chocó y Urabá.

En materia agroindustrial dijo que se debe evaluar la creación de una zona franca, así como centros de servicios para el sector y una planta de transformación de banano y plátano para darle mayor valor a la producción de ese producto en la región y fortalecer las exportaciones.

En el caso del turismo propuso que se identifiquen proyectos de turismo y ecoturismo de gran escala y habló de buscar una iniciativa de desarrollo aeroespacial estructurado y financiado con el apoyo extranjero.

Restrepo recalcó que será clave el apoyo de ProAntioquia y el trabajo conjunto con las administraciones locales, departamentales y el sector empresarial de esa región. El vicepresidente dijo que se debería consolidar un portafolio de proyectos de inversión.

Restrepo respaldó la idea de constituir a ProUrabá como una plataforma de articulación regional para sacar adelante estos proyectos y habló de brindar seguridad jurídica sobre la tierra.

El vicepresidente estuvo acompañado de autoridades locales y otros miembros del Gobierno. Foto: Vicepresidencia

Otro de los frentes en los que se busca trabajar es en materia social, sobre el cual propuso que se impulsen proyectos de acueducto y programas de formación para jóvenes en distintos campos como logística, servicios portuarios, tecnología y agroindustria a través del programa Talento ColombIA en articulación con el Sena.

Para Restrepo también es clave que esas inversiones generen empleabilidad para los colombianos que viven en esa región del país y se mejorar las condiciones de las comunidades, especialmente de los jóvenes y las familias más vulnerables.

El vicepresidente dijo que algunos de estos proyectos de inversión serán llevados a la Milagro Week en Nueva York, que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre, y con la que se busca traer recursos para proyectos en el país.