El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, encabezó una jornada de trabajo territorial en Apartadó, Antioquia, en el marco de la estrategia Misión Crecer desde las Regiones.

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Acompañado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez; y el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Dajud, el alto funcionario sostuvo encuentros con líderes locales, representantes de ProAntioquia y gremios del sector privado para estructurar un portafolio de inversiones de gran escala. El vicepresidente llevó Misión Crecer a Urabá para impulsar proyectos estratégicos de inversión y desarrollo.

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Durante su intervención, Restrepo resaltó el valor geopolítico de la zona en el marco del modelo socioeconómico denominado Patria Milagro, promovido por la actual administración nacional para dinamizar la economía e incrementar el empleo formal.

“Urabá no es solamente una región del departamento de Antioquia; Urabá es un protagonista del crecimiento de este país”, enfatizó Restrepo al ratificar el respaldo de la Casa de Nariño a las iniciativas de articulación público-privada como la creación de la plataforma ProUrabá.

El Gobierno lleva la Misión Crecer a Urabá con megaproyectos de infraestructura y agroindustria. Foto: Vicepresidencia de Colombia

Apuesta por la conectividad vial y la transformación agroindustrial

En el frente de la infraestructura y la logística intermodal, la comitiva gubernamental reafirmó compromisos técnicos para finalizar las obras del Túnel del Toyo, consolidar los accesos hacia Puerto Antioquia y desarrollar un corredor vial estratégico que conecte al departamento del Chocó con el Urabá.

Paralelamente, en materia productiva, el Ejecutivo planteó evaluar la instauración de una zona franca, centros de servicios técnicos para el sector primario y una planta industrial para el procesamiento de banano y plátano orientada a la exportación con valor agregado.

El Gobierno lleva la Misión Crecer a Urabá con megaproyectos de infraestructura y agroindustria Foto: Vicepresidencia de Colombia

El plan de trabajo también contempla iniciativas de ecoturismo a gran escala e incluso la exploración de un polo de desarrollo aeroespacial con financiamiento internacional.

El acceso al agua potable, la formación de jóvenes y la generación de empleo hacen parte de la apuesta del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. A través del programa Talento ColombIA y en alianza con el Sena, se capacitará a la juventud local en áreas clave como logística portuaria y tecnología, asegurando que el dinamismo económico impacte directamente las condiciones de vida de las familias de la subregión.