José Manuel Restrepo hizo una promesa tras el terremoto del 10 de agosto y cumplió: “En solo 11 días”

El pasado 10 de agosto se registró un terremoto en Colombia que dejó más de 300 muertos, así como miles de heridos y damnificados.

Entre los damnificados, Nolby, una mujer caficultora que vive en zona rural de Circasia, Quindío, y quien perdió su casa tras ese fuerte terremoto.

Tras lo anterior, el vicepresidente José Manuel Restrepo le hizo una promesa a Nolby y le cumplió. Así lo hizo saber el funcionario a través de X, esta mañana de jueves, 15 de octubre.

“Le cumplimos a doña Nolby. A doña Nolby, caficultora de la zona rural de Circasia, Quindío, le prometí ayudarla a recuperar su hogar después del terremoto del 10 de agosto. Hoy regreso a cumplirle: en solo 11 días, y con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación Argos, le entregamos una casa reconstruida y sismorresistente. Doña Nolby es un ejemplo de resiliencia y colombianidad, y esta es la Patria Milagro del presidente @ABDELAESPRIELLA: un gobierno que cumple, trabaja de la mano del sector privado y está del lado de quienes más lo necesitan. Bendiciones en su nuevo hogar, doña Nolby”, dijo Restrepo en X.