José Manuel Restrepo anuncia siete millones de licencias educativas con Google y 15.000 becas para jóvenes

Una de las grandes apuestas que ha hecho el Gobierno de Abelardo De La Espriella es la de la tecnología y la aplicación de esta para mejorar los indicadores en materia de educación. Este 13 de octubre, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo un anuncio que llenó de júbilo a cientos de jóvenes.

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Restrepo anunció que el Gobierno otorgará siete millones de licencias educativas para colegios públicos, tras un acuerdo logrado con Google y en medio de una estrategia denominada Talento Colombia, para llevar nuevas tecnologías a la formación y el empleo.

La estrategia ‘Talento Colombia’ busca ampliar el acceso a la tecnología, fortalecer la educación pública y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes. Foto: NurPhoto via Getty Images

“La alianza incluye 15.000 becas para jóvenes y formación a través del Sena con alcance potencial de un millón de personas. Queremos abrir oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y modernizar la educación pública, con especial atención a las zonas afectadas por el terremoto”, precisó el vicepresidente.

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De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de las TIC, estas licencias son para programas de educación online, que permiten desarrollar habilidades de alta demanda laboral y serán entregadas a través de Colnodo, priorizando las inscripciones en las zonas afectadas por el terremoto de agosto pasado, como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

José Manuel Restrepo, anunció 15.000 becas y formación a través del SENA con un alcance potencial de un millón de personas. Foto: Colfecar / Cortesía

“Estas becas, los siete millones de licencias educativas para colegios públicos y la formación con alcance potencial de un millón de personas a través del Sena permitirán ampliar el acceso al conocimiento y modernizar la educación pública. Así ponemos la tecnología al servicio del talento colombiano, un compromiso del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella”, dijo el vicepresidente.

Estos certificados tienen un gran impacto en los estudiantes que los adquieren, pues más de 13.500 colombianos, que cuentan con una certificación, han tenido mejoras en su perfil. Según datos internos de la compañía, un 70 % de los graduados en el programa reporta impactos positivos como aumentos salariales, nuevos trabajos o ascensos en los primeros seis meses después de culminar sus estudios.