José Manuel Restrepo lanzó duro mensaje a Gustavo Petro por los incendios en el Tolima: “Cuánta ignorancia”

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro protagonizaron un cruce de mensajes este sábado, 10 de octubre, en la red social X, luego de que el exmandatario relacionara los incendios registrados recientemente en el Tolima con un anuncio del Gobierno nacional sobre la presentación de los minerales críticos del departamento ante inversionistas extranjeros.

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La controversia inició cuando Petro compartió una noticia sobre la intención del Gobierno de presentar los recursos minerales estratégicos del Tolima a posibles inversionistas internacionales. A partir de esa información, el expresidente cuestionó si los incendios registrados en la región habían sido provocados deliberadamente y planteó una posible relación entre ambos hechos.

“¿Por esto habían incendios provenientes de acción humana en el Tolima?“, escribió el exmandatario a través de la red social.

¿Por esto habían incendios proveniente de acción humana en el Tolima? https://t.co/RMBzyDwQ0F — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2026

Ante el comentario, el vicepresidente Restrepo respondió y rechazó el vínculo sugerido por Petro. En su mensaje, sostuvo que los incendios habían sido provocados por personas a las que calificó de “criminales”. Además, le cuestionó si estaba al tanto del tema.

“¡Cuanta ignorancia en un trino! ¡Los incendios fueron provocados por manos criminales! Le pregunto más bien: ¿usted no se enteró del tema?”, le respondió José Manuel Restrepo a Petro a través de X.

Cuanta ignorancia en un trino !!! Los incendios fueron provocados por manos criminales !!! Le pregunto más bien: usted no se enteró del tema? Pero entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país; agroindustrial, minero, hidrocarburos, construcción, infraestructura, turismo, industria, servicios basados en conocimiento, energía, entre otros. Por eso usted logró un récord mundial !!! Tener el peor dato de inversión privada a PIB EN MÁS DE 51 años !!!! Y por eso nos dejó una tasa de crecimiento promedio en los últimos años de 1,6%. Algo que solo puede ser caracterizado como PÉSIMO ! Y cuando no hay crecimiento, ni inversión y hay derroche de gasto público y sobre endeudamiento, terminamos en inflación, aumento en el desempleo, destrucción de las finanzas públicas, déficit fiscal desbordado, falta de recursos para inversiones social y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA: ES DECIR SU LEGADO !! En la Patria Milagro la nueva inversión nos llevará a más crecimiento sostenible, darle futuro a los territorios, generar empleo, más bienestar social corregir su desastre fiscal y construir un país que sea protagonista de la quinta revolución industrial, con súper inteligencia, computación cuántica, adición energética y una minería responsable y protagonistas del cambio climático y la revolución tecnológica que evite lo que usted generó: la mayor deforestación en la historia reciente del país por acabar con la minería responsable y promover la minería criminal. El mayor incendio al final ha sido su legado. Pero de nuevo tranquilo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, aquí estamos para evitar las consecuencias de su desgobierno y falta de rigor técnico y macroeconómico. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2026

Asimismo, Restrepo criticó la gestión económica de Petro y le atribuyó bajos niveles de inversión privada y un crecimiento económico promedio del 1,6%. Además, advirtió que el gasto público elevado y el sobreendeudamiento pueden agravar problemas como la inflación, el desempleo, el déficit fiscal y la falta de recursos para inversión social.

“Pero entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país; agroindustrial, minero, hidrocarburos, construcción, infraestructura, turismo, industria, servicios basados en conocimiento, energía, entre otros. ¡Por eso usted logró un récord mundial! ¡Tener el peor dato de inversión privada a PIB EN MÁS DE 51 años! Y por eso nos dejó una tasa de crecimiento promedio en los últimos años de 1,6%. ¡Algo que solo puede ser caracterizado como PÉSIMO! Y cuando no hay crecimiento, ni inversión y hay derroche de gasto público y sobre endeudamiento, terminamos en inflación, aumento en el desempleo, destrucción de las finanzas públicas, déficit fiscal desbordado, falta de recursos para inversiones social y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA: ¡ES DECIR SU LEGADO!“, añadió el viceministro.

José Manuel Restrepo Vicepresidente electo y coordinador del empalme Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El viceministro Restrepo aseguró que la nueva inversión impulsará el crecimiento en varios aspectos para “corregir su desastre fiscal y construir un país”. Además, defendió una minería responsable y el desarrollo de tecnologías emergentes, y acusó a Petro de promover políticas que, según él, favorecieron la minería ilegal y contribuyeron al aumento de la deforestación en el país.

“En la Patria Milagro la nueva inversión nos llevará a más crecimiento sostenible, darle futuro a los territorios, generar empleo, más bienestar social corregir su desastre fiscal y construir un país que sea protagonista de la quinta revolución industrial, con súper inteligencia, computación cuántica, adición energética y una minería responsable y protagonistas del cambio climático y la revolución tecnológica que evite lo que usted generó: la mayor deforestación en la historia reciente del país por acabar con la minería responsable y promover la minería criminal”, agregó en la publicación el viceministro.

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Finalmente, Restrepo calificó los incendios como parte del legado de Petro y aseguró que trabajará para contrarrestar las consecuencias que atribuye a su gestión, cuestionando su falta de rigor técnico y macroeconómico.

“El mayor incendio al final ha sido su legado. Pero de nuevo tranquilo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, aquí estamos para evitar las consecuencias de su desgobierno y falta de rigor técnico y macroeconómico”, concluyó el viceministro en su mensaje.