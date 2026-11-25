Poco a poco se comienzan a conocer detalles de lo que se vivió en las 20 horas de secuestro en el Éxito en Cartagena. En diálogo con la FM, uno de los liberados narró cómo pasó horas escondido de los secuestradores durante el plagio.

Secuestro en el Exito de Cartagena: detalles inéditos del rescate e impactantes testimonios. “Esos manes estaban muy alterados”

El hombre narró que quienes se tomaron el Éxito no eran costeños y tenían acento como paisa. “Entraron vestidos de policía, algo así como el Esmad. Llevaron a las personas a un solo lugar. Yo pude esconderme”, dijo.

Los rehenes del Éxito de Cartagena fueron liberados alrededor de la 1:30 a. m., tras una operación dirigida por el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Fue un momento muy difícil porque entre los que estábamos escondidos había muchas chicas llorando, estaban gimiendo porque, imagínate, la vida de uno está en peligro y se escuchaban los gritos, los insultos allá afuera”, dijo.

“Yo duré como 2 horas perdido, o sea, estábamos como resguardados, hasta que nos encontraron porque las chicas empezaron a llorar cada vez que sentían que el tiempo estaba pasando y no había solución al problema”, agregó.

Una vez los criminales se dieron cuenta de que ellos estaban en el almacén, a algunos los golpearon. “Pienso que fue como para hacerse sentir. Cuando a mí me cogieron, me tiraron boca abajo y con las manos amarradas. Y duramos como especie de cuatro horas así. Nos amarraron con unos zunchos. Ahí pegadas, las dos manos con unos zunchos. Y nos pedían que colaboráramos”, indicó.

El hombre narró los angustiantes momentos que se vivieron en la noche cuando entraron las fuerzas armadas para rescatarlos. “La policía entró, pero hubo muchos tiros, una especie de bombas así más o menos. Y en esos momentos nosotros lo que hacíamos también era escondernos. Yo, cada tiro que escuchaba, trataba de esconderme, esconder la cabeza para que no me pasara nada. Así lo vivimos. Fue un momento bien traumático, un momento que no queremos volver a pasar, pero gracias a Dios, estamos hoy acá”, aseguró.

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, agradeció y reconoció la labor de los uniformados que participaron en el operativo de rescate en el Éxito de Cartagena. Foto: Especial para El País / Ministerio de Defensa

El hombre contó que a él lo tenían contra una puerta y que cree que allí había dinamita. Por eso, siempre pensó que si el Esmad empujaba la puerta, “nosotros volaríamos. Pero gracias a Dios, esto no sucedió así”, agregó.

“Esos manes estaban tomando”: liberado en el Éxito de Cartagena sorprende con su testimonio. Narra detalles del cautiverio

En medio de esa tensión del rescate, el hombre narró que “se descuidaron, yo me escapé y me fui. Me fui a resguardar”, dijo.

Agregó que allí algunos de los asaltantes, según cree, se fueron para la azotea, mientras los rehenes estaban en la cocina acostados. “Solo supimos que teníamos mucho miedo. Se sentía entre nosotros”, agregó.

Asimismo, dijo: “Hasta ahora venimos saliendo. Ya tengo ganas de descansar. Mi familia me está esperando. Yo ayer cumplí años; no pude celebrarlo en familia. Quedó todo preparado en la casa. Así que ahora voy a aprovechar el momentico que tengo”.