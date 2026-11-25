El Ideam entregó el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de noviembre de 2026.

La entidad prevé abundante nubosidad y precipitaciones en diferentes zonas del territorio nacional, especialmente en la región Pacífica, el noroccidente de la Andina y el sur de la Amazonía.

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Regiones donde se esperan las lluvias más fuertes

De acuerdo con el reporte, la región Pacífica tendrá algunas de las precipitaciones más importantes de la jornada.

Durante la mañana se esperan lluvias ligeras en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Sin embargo, las condiciones podrían intensificarse en horas de la tarde, cuando se pronostican precipitaciones moderadas y localmente fuertes en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En Chocó también podrían presentarse lluvias, aunque de menor intensidad.

Para la noche, el Ideam prevé que continúen las precipitaciones, con los mayores acumulados en amplios sectores de Nariño, Cauca y Chocó.

En la región Andina también se espera un incremento de la nubosidad.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias ligeras en sectores del Eje Cafetero, occidente de Santander, occidente de Cundinamarca y norte del Tolima.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada y localmente fuerte en Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío.

También se esperan lluvias en sectores de Tolima, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Huila.

Durante la noche se prevén lluvias ligeras y ocasionales en zonas de Antioquia, Santander, Boyacá, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

Para la región Caribe, el pronóstico señala que durante la mañana predominará el tiempo seco, con cielo entre ligero y parcialmente nublado. No obstante, podrían presentarse algunas lloviznas en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la tarde y la noche no se descartan precipitaciones puntuales en el sur de Bolívar, sur de Sucre, centro del Cesar y nuevamente en inmediaciones de la Sierra Nevada.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de condiciones secas.

Por su parte, en la Orinoquía se pronostica tiempo seco durante buena parte del miércoles.

La principal excepción podría ser el sur del Meta, donde se presentarían algunas lloviznas.

En la Amazonía, las condiciones serán más variables. Durante la mañana se esperan lluvias ocasionales en el sur de Putumayo, sur de Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Para la tarde, el ingreso de humedad desde el sur del país favorecerá las precipitaciones en Amazonas, sur de Caquetá, Vaupés, Guaviare y el piedemonte amazónico.

En la noche podrían continuar las lluvias moderadas en Putumayo, occidente de Caquetá y Amazonas.

El río Amazonas Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá este 25 de noviembre?

El pronóstico señala que en Bogotá predominará el tiempo seco durante este miércoles.

En la mañana se espera cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente secas. Para la tarde se mantendría un panorama similar, aunque no se descartan lluvias sectorizadas en el costado occidental de la capital.

La temperatura máxima estimada será de 21 °C. Durante la noche se prevé cielo entre mayor y parcialmente nublado, nuevamente con predominio de tiempo seco.

Además de las precipitaciones, el instituto señala que algunas zonas del país podrían registrar temperaturas máximas cercanas e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre.

Esta condición se espera principalmente en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

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