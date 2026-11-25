Una información que llegó a manos del exnarco y testigo de la DEA en Estados Unidos, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, advierte que desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el gobierno de Gustavo Petro, se ordenó incluirlo a él y su hermano, Ignacio Álvarez Meyendorff, en la mentada junta del narcotráfico a la que el entonces presidente Petro atribuyó buena parte de los problemas en su gobierno.

Testigo contra Petro: habla exnarco y supuesto integrante de la “junta del narcotráfico”

La revelación, que está en documentos y que advierte cómo los hermanos Meyendorff fueron incluidos en esa junta del narcotráfico, se materializó con una resolución de la Fiscalía en la que se advierte que los procesos relacionados con Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, debían ser sumados al despacho que adelanta la investigación por la junta del narcotráfico.

Luego de preguntar, investigar y exigir respuestas a la Fiscalía y otras entidades, la conclusión, según la defensa de los Meyendorff, es que no se encontraron los soportes para tal vinculación con la junta del narcotráfico. Es más, en el ente acusador negaron la existencia de la resolución que SEMANA reveló a finales de 2025 en la que advierten cómo los procesos debían acumularse en un solo expediente.

“Tengo conocimiento de que, durante su mandato, se utilizó a la Dirección Nacional de Inteligencia para incluirme en un informe sin sustento alguno. Ninguna de las personas mencionadas en ese informe se refirió a mí ni a mi hermano Ignacio Álvarez Meyendorff, porque jamás trabajé con ellas”, señala el documento que se radicó al despacho del director de la DNI.

Denuncian irregularidades en actas de la Fiscalía en el caso Meyendorff Foto: Suministrada (API)

La conclusión a la que llega el exnarco es que los supuestos informes de inteligencia que salieron de la DNI, la vinculación con la junta del narcotráfico y las menciones del entonces presidente Gustavo Petro, son básicamente una represalia porque es testigo en contra del expresidente en los procesos que avanzan en los Estados Unidos.

“Soy testigo ante autoridades de los Estados Unidos de América contra el expresidente de la República Gustavo Petro Urrego, por hechos que detallaré personalmente a usted o a la persona de su entera confianza que designe. El expresidente tuvo conocimiento de mi calidad de testigo en su contra”, señala en el documento con el que pide ser escuchado en la DNI.

Insiste en que la DNI, en el gobierno Petro, fue usada como instrumento para construir información falsa, compartirla y entregarla a la Fiscalía para convertirlos en elementos de prueba en los procesos que se inauguraron y que soportan, después de 14 años, la multimillonaria extinción de dominio en contra de los Meyendorff.

“Fui procesado en los Estados Unidos de América y cumplí la pena impuesta. En ese proceso se evidencia que tuve mi propia organización, que nunca trabajé con mi hermano y que no tuve relación alguna con las personas que luego fueron vinculadas a los procesos de extinción de dominio del macrocaso Meyendorff”, advierte la solicitud a la DNI.

Las actas “irregulares”

El proceso de extinción de dominio en contra de los Meyendorff completó más de 14 años dando vueltas por despachos en la Fiscalía. Una tutela le ordenó al ente acusador definir la situación jurídica de ese expediente, enviarlo a los jueces u ordenar el retorno de las propiedades. Sin embargo, el ente acusador se mantuvo y a pesar de que un fiscal pidió la precursión de la investigación por lavado de activos, insistieron en la necesidad de continuar.

La defensa de los Meyendorff, en cabeza de la abogada Elisa Peña, ha radicado denuncias en la misma Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones para advertir lo que consideran una serie de irregularidades que advierten a lo largo de este eterno proceso.

Entre otras irregularidades, la defensa advirtió de algunas reuniones de funcionarios de la Dirección de Extinción de Dominio, resumidas en actas, con membrete de la Fiscalía y que de forma textual revelaron una ilegalidad, según las denuncias.

Piden a la Dirección Nacional de Inteligencia recibir los elementos de prueba Foto: Suministrada (API)

Al menos 16 funcionarios se reunieron para definir el futuro de este proceso en la Fiscalía y coincidieron, como lo dejaron por escrito, en mantener activa la investigación y la resolución de inicio del proceso. En criterio de la defensa, se concertaron para “ponerse de acuerdo”, entre la primera y segunda instancia a la hora de resolver los recursos de los abogados.

“Para avanzar en el proceso, es necesario resolver los recursos interpuestos dentro del proceso 11028, además de los obrantes en las rupturas del caso, manteniendo la Resolución de inicio. Esto se debe a que es poco probable que la abogada Elisa Peña, renuncie a los recursos”, señalan las actas de esas reuniones y que conoció SEMANA.

Lo que se supone debía ser un ejercicio transparente e independiente en la Fiscalía, esto es, resolver los recursos de la defensa en primera y segunda instancia, se convirtió en un “acuerdo” entre los funcionarios que asistieron a las reuniones y donde advirtieron la necesidad de “convocar una reunión con los fiscales de segunda instancia”.

El resultado de este análisis, como se anticipó en las mismas actas, fue resolver negativamente los recursos interpuestos por la defensa y en los que se pedía una corrección de acto irregular y no, como en algún momento lo ofrecieron los propios funcionarios de la Fiscalía, una nulidad de las actuaciones.

El exnarco es testigo contra el expresidente Gustavo Petro en Estados Unidos Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

En el mismo curso del debate, la defensa fue sometida a una serie de compulsas de copias mientras hacía las objeciones y los reparos a las actuaciones del ente acusador en este proceso. La abogada aseguró que se trata de una persecución por exigir una correcta actuación de los funcionarios.