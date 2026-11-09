Hidroituango llega al nivel máximo operativo de la represa, de cara al Fenómeno del Niño

“Con la reglamentación adecuada, se pudo lograr”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció, junto con la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, que la represa ligada al proyecto de generación de energía Hidroituango había llegado a la cota de 420, es decir, el nivel máximo operativo del embalse.

La noticia cae como bálsamo en Colombia, puesto que el país está ad portas de que comience la temporada más seca del Fenómeno del Niño, con lo cual, se reducirán al máximo las posibilidades de generación de energía a partir del agua.

En ese contexto es que se ha venido advirtiendo del riesgo de un apagón, o por lo menos, de racionamientos programados, teniendo en cuenta que la energía que entra como salvavidas en estos casos es la térmica, que en la actualidad, también enfrenta nubarrones: no le han pagado la totalidad de los servicios prestados a Air-e, comercializadora de energía en el Caribe, y el gas y el carbón que son los que ayudan a encender las plantas térmicas, está caro.

Según afirmó el alcalde de la capital antioqueña, el “destrabe” del proceso para que hoy se tenga la represa en la cota 420, lo que será de gran utilidad de cara a la llegada del Fenómeno del Niño, se debió a la llegada de un nuevo gobierno. “El anterior era un palo en la rueda para todo”, afirmó Gutiérrez.

Si bien el burgomaestre enfatizó en que quería ser prudente, por lo tanto, afirmó: “no es la solución total”; si confirmó que se trata de una mitigación a un posible apagón energético.

“Se aprovecharon las lluvias de octubre, luego de que el gobierno de Abelardo De La Espriella, a quien le planteamos la situación, diera las indicaciones para que el Ministerio de Medio Ambiente y la Anla-Autoridad Ambiental, permitieron que su pudiera subir el llenado de la represa hasta la cota”.