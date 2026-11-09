Allianz amplía su seguro para mipymes: ahora cubre más de 200 actividades económicas

Allianz Colombia amplió el alcance de su Seguro MiPyme, que pasó de cubrir 60 a más de 200 actividades económicas. La actualización busca facilitar el acceso de pequeños y medianos negocios a soluciones de protección y fortalecer las coberturas frente a situaciones que puedan afectar su patrimonio y continuidad operativa.

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De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a diciembre de 2025 Colombia contaba con cerca de 1,8 millones de mipymes, equivalentes al 99,7 % del tejido empresarial. Estas compañías generan alrededor del 79 % del empleo formal y aportan aproximadamente el 40 % del PIB.

La importancia de proteger este segmento quedó en evidencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En los cinco departamentos más afectados (Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) cerca de 270.000 empresas y 1,4 millones de empleos formales estuvieron expuestos al impacto económico de la emergencia.

La cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, puede alcanzar hasta $1.000 millones, dependiendo de la actividad asegurada. Foto: .

En el caso de Allianz, la compañía ha recibido 676 reclamaciones a través de su Seguro MiPyme relacionadas con este evento, con un valor incurrido de $36.997 millones.

Entre los cambios del producto se encuentra el fortalecimiento de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, que puede alcanzar hasta $1.000 millones, dependiendo de la actividad asegurada. También contempla protección para equipos móviles y portátiles hasta por $100 millones y una cobertura de Manejo Global de hasta $20 millones.

Otra de las novedades es la incorporación del auxilio por interrupción del negocio en todos los planes, con el propósito de ofrecer respaldo ante las consecuencias económicas que puede generar la suspensión temporal de actividades por un evento cubierto. Además, se incluyen actividades relacionadas con la prestación de servicios médicos, que anteriormente no estaban contempladas.

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Según Allianz, la prima media anual del seguro se ubica alrededor de $1,1 millones, aunque el valor depende de factores como la actividad económica, ubicación, tamaño del negocio, bienes asegurados y coberturas contratadas.

“Detrás de cada pequeña y mediana empresa hay mucho más que un negocio: hay empleos, familias y proyectos de vida que dependen de su capacidad para seguir adelante”, afirmó Beatriz López, gerente de Hogar y MiPyme en Allianz Colombia.